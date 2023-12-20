شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح بمشاركة الصوت والفيديو والموسيقى أثناء إجراء مكالمة على هواتف Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة الفيديو والصوت والموسيقى أثناء إجراء مكالمة على منصة المراسلة لهواتف Android، وتم رصد هذه الميزة سابقًا قيد التطوير بواسطة متتبع الميزات على نظام التشغيل iOS، ويبدو أن الشركة تقوم بإعداد نفس الوظيفة على تطبيق Android، ويقال إن الاستماع إلى الفيديو والموسيقى الصوتية معًا لن يعمل إلا عندما تكون مشاركة الشاشة نشطة أثناء مكالمة فيديو وغير مدعومة أثناء المكالمات الصوتية فقط، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتفاصيل التى تمت مشاركتها بواسطة متتبع الميزات WABetaInfo، تعمل منصة المراسلة الشهيرة المملوكة لشركة Meta الآن على تطوير نفس ميزة مشاركة الصوت والفيديو والموسيقى على كل من Android وiOS، في وقت سابق من هذا الشهر، اكتشف المتتبع أن واتساب كان يضيف دعمًا لهذه الميزة على نظام التشغيل iOS - ويشير تطوير الميزة على نظام Android إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام الميزة عبر الأنظمة الأساسية، عندما يتم طرحها في النهاية.

فى أحدث إصدار تجريبى من واتساب لنظام Android 2.23.26.18، اكتشف متتبع الميزات أن واتساب يعمل على السماح لجميع المشاركين في مكالمة فيديو بالاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على جهاز واحد، ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير، مما يعني أنه حتى المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل لتلقي التحديثات التجريبية لا يمكنهم تجربة الميزة في الإصدار الحالى.

جدير بالذكر أنه كما هو الحال في نظام التشغيل iOS، فإن ميزة مشاركة الفيديو والموسيقى الصوتية على واتساب لن تعمل مع مكالمة WhatsApp الصوتية فقط، وفقًا لـ WABetaInfo، وفي الوقت نفسه، حتى مكالمات الفيديو التي تم إيقاف تشغيل الفيديو فيها لن تكون مدعومة، وفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها بواسطة أداة تعقب الميزات.