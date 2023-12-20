تكنولوجيا: تسريب مواصفات واسعار وصور هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة شاومي ستقوم قريبًا بتوسيع سلسلة Redmi Note 13، والتي تتكون حاليًا من ثلاثة هواتف. وعلى ما يبدو، لم يتم تسريب مواصفات Redmi Note 13 4G فحسب، بل ظهرت ايضًا معلومات مسربة بالتفصيل عن Redmi Note 13 Pro 4G.

من المفترض أن يبلغ سعر Redmi Note 13 Pro 4G حوالي 349 يورو مع إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، في حين سيكون هناك 50 يورو اضافية مقابل إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

بمعنى آخر، يمكن بيع هاتف Redmi Note 13 Pro 4G بسعر يعادل سعر نظيره 5G تقريبًا، والذي تم تسريب اسعاره مسبقًا.

اما عن بقية المواصفات؛ سيأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (OIS)، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف مع شحن سلكي بقوة 67 واط. ومع ذلك، فإن Redmi Note 13 Pro 4G سيكتفي بسعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير.

كما يبدو أن طراز 4G يستخدم نفس شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة مثل Redmi Note 13 5G، والتي تنتج دقة 2400 × 1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن Redmi Note 13 Pro 4G يعتمد على معالج MediaTek Helio G99 Ultra، وهو على الأرجح نسخة معدلة من مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل Redmi Pad وPOCO M5.

لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار بعد، ولكن يبدو أن Redmi Note 13 Pro 4G لن يصل حتى أوائل عام 2024.

المصدر

اعلان





