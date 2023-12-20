تكنولوجيا: لينوفو تطلق ThinkPad S2 Yoga 2023 بتصميم يدعم الإنحناء وسعر 812 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز ThinkPad S2 Yoga 2023 اليوم بتصميم يدعم الإنحناء 360 درجة، وشاشة تدعم خاصية اللمس، ودعم تدرج ألوان sRGB بنسبة 100%.

يتميز جهاز Lenovo ThinkPad S2 Yoga 2023 بحجم شاشة 13.3 إنش، ودقة 1920 في 1200 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما تشغل الشاشة نسبة 82.7% من هيكل الجهاز، وتدعم سطوع 300 nit، ورؤية واضحة في جميع ظروف الإضاءة.

وتقدم لينوفو جهاز ThinkPad S2 Yoga بتكوينات مختلفة تشمل معالج AMD Ryzen R5-7530U Pro، أو Intel Core i5-1335U، أو i7-1355U.

كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

ويتميز ThinkPad S2 Yoga بالتصميم النحيف بسماكة 17.23مم والوزن الخفيف 1.26 كجم، كما تستهدف لينوفو التركيز على تعزيز الصوتيات في هذا الإصدار من خلال ترقية “Dolby audio”.

أيضاً يتميز الجهاز بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح، مع مستشعر للبصمة، مع نظام تبريد متقدم في مستوى الأجهزة المطورة للألعاب.

ويضم الجهاز بطارية بقدرة 46Whr والتي تدعم تشغيل الجهاز لمدة 12.2 ساعة في وضع الإستعداد، أو 8.8 ساعات في نمط office.

كما يدعم الجهاز الإتصال عبر اثنان من منافذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB-C، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.0، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وتؤكد لينوفو على متانة تصميم ThinkPad S2 Yoga الذي تخطى بالفعل 26 إختبار من معايير التصميم العسكرية، أيضاً يمكن لمعالج Intel Core i7-1355U من الجيل الثالث عشر أن يدعم الجهاز في تعدد المهام، ومعالجة فائقة السرعة لتشغيل الألعاب ومهام العمل.

أيضاً تدعم الأجهزة تقنية WiFi-6E لإتصال ثابت وسريع بشبكات الإنترنت، كما تتميز لوحة المفاتيح بتصميم مقاوم لقطرات الماء، ومسافة إنتقال 1.5 ملم، كما تتميز لوحة اللمس بحجم 115ملم مع حساسية أعلى وأكثر دقة.

ويأتي ThinkPad S2 Yoga مع قلم stylus يدعم الشحن التلقائي عبر موقع التخزين الخاص في الجهاز، من جانب أخر تأتي الكاميرة مع غالق لحماية خصوصية المستخدم.

ويتوفر الجهاز بالأسعار التالية:

نموذج بمعالج Intel Core i5-1335U وذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 980 دولار

نموذج بمعالج Intel Core i7-1355U وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 1260 دولار

نموذج بمعالج AMD Ryzen R5-7530U Pro وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 812 دولار.

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