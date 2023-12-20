تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع TomTom لتقديم مساعد حقيقي يعمل بالذكاء الاصطناعي للسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتي TomTom ومايكروسوفت عن شراكتهما لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا للسيارات.

يطلق على هذا المساعد اسم “مساعد السيارات التحادثي المتكامل بالكامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي“. وهذا يعني أنه يمكنك فعل كل شيء تقريبًا باستخدام المساعد الصوتي.

ونظرًا لأنه مساعد ذكاء اصطناعي حقيقي، فهو يفهم السياق ويمكنه إكمال جميع أنواع المهام؛ فتح النوافذ، والتحكم في مكيف الهواء، وخفض مستوى الصوت بالإضافة إلى المهام الأكثر تعقيدًا مثل اختيار طريق مختلف أثناء التنقل مع اقتراحات للتوقف على طول الطريق.

والهدف هو توفير تجربة مطلقة بدون استخدام اليدين للسائق حتى يتمكن من التركيز على القيادة.

تشتهر شركة TomTom عادةً بأنظمة الملاحة GPS الخاصة بها، لذا فإن شراكتها مع مايكروسوفت تعتبر صفقة كبيرة.

يستفيد نظام المعلومات والترفيه الخاص بـ TomTom من نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI، و Azure Cosmos DB من مايكروسوفت لقاعدة بيانات متعددة النماذج وخدمات Azure Cognitive Services التي تسمح للنظام بالاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

وأفضل ما في الأمر هو أن شركة TomTom تخطط للدخول في شراكة مع العلامات التجارية للسيارات في جميع أنحاء العالم وستحتفظ بملكية العلامة التجارية.

وهذا يعني أن نظام المعلومات والترفيه الخاص بـ TomTom سيظهر على الأرجح في العديد من ماركات السيارات في المستقبل القريب.

قبل شهرين، أعلنت شركة DS Automobiles عن مساعد ذكاء اصطناعي مماثل لسياراتها، والذي يدمج ChatGPT، لذلك من الواضح أننا نتجه إلى ميزة الذكاء الاصطناعي للسيارات.

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