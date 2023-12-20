شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسم خريطة لتشكل النجوم فى مجرة ​​ويرلبول الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه العلماء إلى مجرة ​​ويرلبول الجميلة والمشهورة للبحث عن المناطق التى يمكن أن تولد فيها النجوم فى نهاية المطاف، ومن خلال تحديد وجود مواد كيميائية معينة، يأملون فى التعرف على الظروف المطلوبة لولادة نجوم جديدة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقام الباحثون برسم مناطق من الغاز البارد داخل مجرة ​​الدوامة، حيث أن جيوب الغاز هذه هى التى تتكثف تدريجيا لتشكل العقد التى هى بذور النجوم الجديدة، وتجذب هذه العقد المزيد من الغبار والغاز بسبب الجاذبية حتى تصبح فى النهاية كثيفة بدرجة كافية لتنهار إلى نواة ساخنة تسمى النجم الأولي.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية صوفيا ستوبر من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك (MPIA) فى بيان : "للتحقق من المراحل المبكرة لتكوين النجوم، حيث يتكثف الغاز تدريجيًا لينتج النجوم فى النهاية، ويجب علينا أولًا تحديد هذه المناطق، ولهذا الغرض نقوم عادة بقياس الإشعاع المنبعث من جزيئات محددة تكون وفيرة بشكل خاص فى هذه المناطق شديدة البرودة والكثافة.

عادةً ما يبحث الباحثون عن جزيئات مثل سيانيد الهيدروجين والديازينيليوم عندما يسعون إلى فهم تكوين النجوم داخل مجرتنا، لكن البحث عن هذه المواد الكيميائية فى مجرة ​​أخرى يعطى صورة أكبر لتكوين النجوم.

وقالت إيفا شينيرر، رئيسة المجموعة البحثية فى MPIA، الآن فقط تمكنا من قياس هذه التوقيعات بتفصيل كبير على نطاق واسع داخل مجرة ​​خارج درب التبانة، تغطى مناطق مختلفة ذات ظروف متنوعة". "حتى للوهلة الأولى، من الواضح أنه فى حين أن الجزيئين يكشفان بشكل فعال عن الغاز الكثيف، إلا أنهما يكشفان أيضًا عن اختلافات مثيرة للاهتمام."

ويوضح الرسم التوضيحى مناطق الديازينيليوم داخل مجرة ​​الدوامة، والتى تختلف عن المناطق التى تم العثور على سيانيد الهيدروجين فيها، وخاصة فى مركز المجرة.

وقد يكون هذا بسبب أن الغازين يبعثان الضوء بمعدلات مختلفة، كما هو الحال عندما يتم تسخينهما أثناء دورانهما حول الثقب الأسود الهائل فى قلب المجرة.

ويرى الباحثون أن الديازينيليوم هو المؤشر الأكثر موثوقية للكثافة فى هذه الحالة، لكنها إشارة خافتة بكثير، مما يزيد من صعوبة مراقبتها، وهذا من شأنه أن يجعل استخدامه أكثر صعوبة للمجرات الأخرى التى ليست مشرقة مثل الدوامة.

وقال ستوبر: "على الرغم من أننا يمكن أن نتعلم الكثير من برنامج المراقبة التفصيلى لمجرة ويرلبول، إلا أنه، إلى حد ما مشروع تجريبي". "نود أن نستكشف المزيد من المجرات بهذه الطريقة فى المستقبل.