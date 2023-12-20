تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات HP Omen Transcend 32 وجهاز Transcend 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وتصميم شاشة HP Omen Transcend 32 وجهاز Transcend 16 قبل الإعلان الرسمي من HP.

تخطط شركة HP للتوسع بالأجهزة المطورة للألعاب قريباً من خلال اثنان من الأجهزة الجديدة التي تشمل شاشة HP Omen Transcend 32 وجهاز الحاسب المحمول Omen Transcend 16، حيث من المتوقع أن تقدم HP هذه الإصدارات خلال فعاليات CES 2024.

وتشير التسريبات إلى أن شاشة Omen Transcend 32 تتميز بلوحات OLED بدقة 4K، ومعدل تحديث 240Hz، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 1000 nit مع محتوى HDR.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync، وDolby Vision، كما تقدم HP معالجة لمشكلة الإحتراق الشائعة في شاشات OLED وذلك من خلال تقنية Tempest لتبريد الشاشة.

وتضم الشاشة منفذ DisplayPort 2.1، و2 من منافذ HDMI 2.1، و3 من منافذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ USB-C 3.2 فئة C للبيانات والشحن بقدرة 15 W، كما تضم الشاشة منفذ USB C لدعم نمط DisplayPort Alt وقدرة 140 W.

كما يأتي Omen Transcend 16 للعام 2024، بمعالجات Intel Core Ultra، وكرت الشاشة Nvidia RTX 4070، ويتميز الجهاز بشاشة OLED بحجم 16 إنش ومعدل تحديث 240Hz وتدعم الشاشة جودة عرض 4K، كما تدعم تقنيات AMD FreeSync، وDolby Vision.

ويضم الجهاز منفذ DisplayPort 2.1، و2 من منافذ HDMI 2.1، ومنافذ USB متنوعة، لذا نترقب فعاليات CES 2024 لمزيد من التفاصيل حول أجهزة الألعاب الجديدة من HP.

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