تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 5G يأتي للأسواق العالمية بثلاثة من الكاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة Redmi Note 13 للأسواق العالمية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية من Redmi Note 13 5G يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة كبديل للإعدادات المزدوجة المميزة للإصدار الخاص بالسوق الصيني.

قدمت شاومي هاتف Redmi Note 13 5G في السوق الصيني بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، على غرار Redmi Note 12 5G، إلا أن العملاق الصيني تستعد لإجراء تغيير في تصميم كاميرة النموذج الخاص بالسوق الصيني.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Note 13 5G ينطلق للأسواق العالمية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات المستشعرات الأخرى، بينما تشير التوقعات إلى أن أحد المستشعرات يأتي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ولقد قدمت شاومي هاتفها السابق Redmi Note 12 5G للأسواق العالمية بمستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر العمق، كما أضافت مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع لإعدادات كاميرة الهاتف.

يذكر أن هاتف Redmi Note 13 5G يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما انطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6080، ومعايير LPDDR4x في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 2.2 في سعة التخزين.

أيضاً انطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة MIUI 14، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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