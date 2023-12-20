شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر Apple Watch يكلف أبل ما بين 300 إلى 400 مليون دولار من المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا مضت شركة أبل قدما فى خطتها المبدئية لوقف بيع اثنين من أحدث طرازات ساعات أبل هذا الأسبوع، فقد يكلف ذلك الشركة مئات الملايين من الدولارات، حيث أعلنت شركة آبل يوم الاثنين عن خطط لوقف بيع إصدارات Series 9 وUrtla 2 من ساعتها الذكية لعملاء الولايات المتحدة عبر الإنترنت بدءًا من بعد ظهر الخميس، وفى متاجرها يوم الأحد، وفقًا لموقع businessinsider.

ومن المرجح أن يكلف هذا التعطيل شركة أبل حوالى 300-400 مليون دولار فى المبيعات، وفقًا لتقديرات محلل Wedbush Securities، دان آيفز، يعد هذا انخفاضًا نسبيًا فى مجموعة Apple، نظرًا لأن المحللين يتوقعون أن تحقق Apple ما يقرب من 120 مليار دولار من المبيعات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

لم يتأثر سهم شركة أبل حتى الآن بشكل كبير بتعليق المبيعات المعلن على طرازى الساعتين، مما ترك الأسهم بالقرب من أعلى مستوى قياسى وصلت إليه الأسبوع الماضي.

وقال ممثل لشركة أبل فى بيان لموقع Business Insider: "تختلف شركة Apple بشدة مع الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة Apple Watch للعملاء، وفى حالة استمرار الطلب، ستواصل شركة Apple اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 إلى العملاء فى الولايات المتحدة فى أقرب وقت ممكن".

وقال البيت الأبيض: "تنبع خطوة شركة آبل لوقف مبيعات نماذج ساعاتها الذكية الجديدة من قرار اتخذته لجنة التجارة الدولية فى أكتوبر بتقييد ساعات أبل بميزة قياس الأكسجين فى الدم كجزء من نزاع الملكية الفكرية مع شركة التكنولوجيا الطبية Masimo".

كان أمام البيت الأبيض 60 يومًا لمراجعة أمر مركز التجارة الدولية الصادر فى 26 أكتوبر، مما يعنى أنه كان بإمكان شركة آبل الاستمرار فى بيع الطرازين المتأثرين فى الولايات المتحدة حتى الان، ولكن الشركة فى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا قالت فى بيان يوم الاثنين إنها أوقفت المبيعات مؤقتًا للتأكد من امتثالها لأمر مركز التجارة الدولية، فى إشارة واضحة إلى أن الشركة ليست واثقة من أن البيت الأبيض سيتدخل فى النزاع الدولى بشأن براءات الاختراع.

وأفاد موقع Business Insider سابقًا أنه من غير المرجح أن تقوم إدارة بايدن بإلغاء الحكم، ولكنه ممكن وقد حدث من قبل، حيث استخدم الرئيس السابق باراك أوباما فى عام 2013 حق النقض ضد الحظر الذى فرضته لجنة التجارة الدولية على بعض طرازات iPhone وiPad فى أعقاب نزاع مماثل على براءة الاختراع بين Apple وبعض الشركات.

وذكرت بلومبرج أن مهندسى الشركة يسعون جاهدين لإجراء تغييرات برمجية فى اللحظة الأخيرة على الساعات فى محاولة للالتفاف على حكم لجنة التجارة الدولية، على الرغم من عدم وجود ضمان بأن جهودهم ستمنع حدوث الحظر.