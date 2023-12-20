شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة ميتا للواقع الافتراضى تسمح للمستخدمين التعبير عن الحرارة بإخراج ألسنتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح ملحق جديد لتتبع الوجه لمستخدمى Meta Quest Pro بإخراج ألسنتهم بدون كلمات للتعبير عن مشاعرهم وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقال التقرير، أن الطريقة الأفضل للتعبير عن يوم شديد الحرارة أو تمرين مرهق هى هذة التكنولوجيا التى ستحدث ثورة فى الواقع الافتراضى فى عام 2024، حيث أنه خيار جيد للإضافة إلى ميزة تتبع اليد والعين والوجه الحالية فى Quest Pro.

وتتيح سماعة الواقع الافتراضى الأغلى من شركة Meta نطاقًا واسعًا من التعبير بالافعال حيث أستطيع الإشارة بيدى، والرمش، والغمز، وتحريك عينى، وفتح وإغلاق فمى فى أوضاع مختلفة ولا يمكنك فعل ذلك مع Quest 3 الجديد.

نظرا لأن Quest Pro يتضمن تتبع الوجه، فيبدو أن Meta كان يجب أن تتضمن تتبع اللسان، ولكن ربما شعرت أنه سيكون مثيرًا للجدل، وتقوم شركة HTC بتصنيع ملحق Face Tracker لمزامنة حركات الفم واللسان مع الصورة الرمزية، وهو متوافق مع العديد من سماعات الرأس VR.

وقال التقرير، باستخدام وحدة ALXR الجديدة من korejan على Github يمكنك التعبير بلسانك فى تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضى للكمبيوتر الشخصى المتوافقة مثل VRChat.

ويقال أن الامتداد يعمل مع Meta's AirLink وVirtual Desktop عبر تطبيق يسمى VDX، ويمكنك تثبيت ملحق تتبع اللسان كوحدة نمطية محلية لـ ALXR أو كوحدة عن بعد إذا كنت تستخدم تدفق ALVR.

وإذا لم تكن على دراية بـ VRChat وALXR، فسوف تحتاج إلى القيام ببعض القراءة لفهم كيفية استخدام ملحق تتبع اللسان، وهناك سلسلة من التغريدات تعرض رابط لموقع Reddit لمزيد من التفاصيل حول كيفية البدء.

لاحظ أن تثبيت هذا الامتداد لن يضيف ألسنة إلى الصورة الرمزية التعريفية الخاصة بك ولن يساعد فى إصدار Quest من VRChat، كما أن القليل من الألعاب والتطبيقات تدعم تتبع الوجه، وربما يستحق الأمر هذا الجهد فقط إذا كنت تستمتع بالفعل بتتبع الوجه أو الجسم فى VRChat أو تطبيق VR اجتماعى آخر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.