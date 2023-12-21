شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح بإنشاء الموسيقى باستخدام Copilot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عمالقة التكنولوجيا، بما فى ذلك جوجل (Google DeepMind) وMeta الشركة الأم لفيسبوك، أدوات الذكاء الاصطناعى التى تمكن المستخدمين من إنشاء الموسيقى باستخدام المطالبات النصية، وتنضم مايكروسوفت أيضًا إلى هذا الاتجاه من خلال شراكة مع Suno، وهى شركة ناشئة فى مجال إنشاء الموسيقى القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة: "من خلال هذه الشراكة، سيكون لدى الأشخاص القدرة، بغض النظر عن خلفيتهم الموسيقية، على إنشاء أغانٍ ممتعة وذكية وشخصية بمطالبة بسيطة"، مضيفة أن Suno يمكّن المستخدمين من إنشاء أغانٍ كاملة - كلمات، الآلات الموسيقية وأصوات الغناء – من إدخال النص.

أوضحت "مايكروسوفت" أن المستخدمين لن يضطروا إلى معرفة كيفية الغناء أو العزف على آلة موسيقية أو قراءة الموسيقى، حيث سيقوم Microsoft Copilot وSuno بكل العمل الشاق من خلال مطابقة الأغنية مع الإشارات فى النص الذى يطلبه المستخدمون.

طريقة إنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعى على برنامج Copilot

للبدء فى إنشاء الموسيقى، اتبع الخطوات التالية:

افتح مايكروسوفت إيدج وقم بزيارة رابط Copilot.

قم بتسجيل الدخول إلى Copilot باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

قم بتفعيل المكون الإضافى Suno أو انقر على شعار Suno الذى يقول "اصنع موسيقى باستخدام Suno"

اطلب من Copilot إنشاء أغنية لك، مثل "إنشاء أغنية بوب عن المغامرات مع عائلتك"

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الموسيقى التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى على وسائل التواصل الاجتماعي

بدأ طرح هذه التجربة للمستخدمين بدءًا من اليوم، على أن تزداد فى الأسابيع المقبلة.

وأضافت الشركة: "نعتقد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للإبداع والمتعة، مما يجعل إنشاء الموسيقى فى متناول الجميع".

أعلنت Google DeepMind مؤخرًا عن Lyria بالشراكة مع يوتيوب، وLyria هو "نموذج توليد موسيقى الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدمًا فى الشركة، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء أغانٍ تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى لفيديوهات يوتيوب القصيرة.