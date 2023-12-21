شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لن تحظر Epic ألعاب blockchain على التقييمات المخصصة للبالغين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود ألعاب Blockchain إلى سوق Epic Games، ويفرض متجر Epic Games Store حظرًا صارمًا على الألعاب المصنفة على أنها "للبالغين فقط" بواسطة مجلس تصنيف البرامج الترفيهية (ESRB) وهي عادةً ألعاب تحتوي على عري مفرط أو عنف، لكن السوق أعلن اليوم أن ألعاب blockchain المصنفة على أنها AO فقط لأنها تستخدم blockchain تعد استثناءً لهذه القاعدة، وفقا لتقرير theverge.

وقال المتحدث باسم Epic Games، بريان شارون، في بيان لموقع The Verge : "تتلقى بعض الألعاب القائمة على blockchain تصنيفات للبالغين فقط (AO) من هيئات التصنيف الصناعية لتطبيقها المحدد لـ blockchain" ، لقد قمنا بتحديث سياسة محتوى Epic Games Store الخاصة بنا للسماح بالألعاب المصنفة AO فقط بسبب استخدام تقنية blockchain أو NFT، ويقول شارون إن السياسات التي تحظر أشياء مثل المواد الإباحية والمقامرة والمحتوى الذي يحض على الكراهية لا تزال قائمة وتقول شركة Epic أن ألعاب Blockchain لا يمكنها تسهيل المقامرة .

على سبيل المثال، تم مؤخرًا طرد Gods Unchained و Striker Manager 3 من سوق Epic نظرًا لتصنيفهما البالغ 18 عامًا وأكثر، وبسبب التحول الجديد في السياسة، عادت كلتا اللعبتين إلى المتجر.

للبالغين فقط هو التصنيف الأكثر تقييدًا من قبل ESRB ، وبعض المتاجر لا تبيع الألعاب ذات التصنيف AO على الإطلاق، على الرغم من أن Steam و Itch.io يسمحان بألعاب AO في أسواقهما، إلا أنه يمكن للمستخدمين تصفيتها، ولا يسمح Steam بألعاب blockchain .