شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. نظام الأقمار الصناعية الخاص بـiPhone يطلق ميزة لإصلاح السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل ميزة جديدة لمالكى أيفون من العالقين على الطرق وتعطل سياراتهم، حيث يمكن استخدام الهاتف المتصل بالقمر الصناعى لحل المشكلة الموجودة بالسيارة على اختلاف نوعيتها.

وإذا كان لديك iPhone 14 أو iPhone 15، فيمكنك الآن استخدام اتصال القمر الصناعى للوصول إلى خدمة المساعدة على الطريق من Verizon، فى صفحة الدعم التى رصدتها MacRumors، تقول Apple الآن أنه يمكنك الاستفادة من القدرة مع الأجهزة التى تعمل بنظام iOS 17.2 (أو أعلى) وبطاقة Verizon SIM.

ويتم تشغيل برنامج المساعدة على الطريق من Verizon بواسطة Signature Motor Club المملوك لشركة Allstate ويقدم المساعدة عندما تواجه مشكلة فى السيارة، حتى لو كنت فى سيارة صديق أو مستأجرة، وفقا لتقرير theverge.

ويشمل سحب السيارة لمسافة تصل إلى 10 أميال فى أى اتجاه، والرفع، وتوصيل الوقود، وبدء التشغيل، وخدمة الإطارات، والمزيد، بينما تقدم Verizon اشتراكًا شهريًا بقيمة 4.99 دولارًا لكل سطر، فإنها تقدم أيضًا رسومًا ثابتة لعملاء Verizon الذين يستخدمون الخدمة بدون اشتراك.

وقدمت شركة Apple بالفعل خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية بالشراكة مع AAA، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على المساعدة فى منطقة لا يوجد بها اتصال محمول.

وتوفر الشركة خدمة مجانية لمدة عامين بالإضافة إلى ميزة الطوارئ SOS عند شراء وتنشيط جهاز iPhone 14 أو iPhone 15 جديد (ومؤخرًا قامت بتمديد مالكى iPhone 14 الحاليين لمدة عام إضافى )، ولكن لا يزال يتعين عليك دفع فاتورة أى شيء الخدمة على جانب الطريق التى تحتاجها إذا لم تكن عضوًا فى AAA. يمكن أن تؤدى إضافة برنامج المساعدة على الطريق من Verizon إلى إضافة المزيد من خيارات الخدمة إذا كنت عالقًا فى منطقة نائية أو ليس لديك AAA.