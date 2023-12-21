شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحتوى Google Pixel 8 على تقنية الشحن اللاسلكى MagSafe؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - MagSafe " ماج سيف " هى تقنية شحن لاسلكى حصرية لأجهزة Apple iPhone، ولكن مع وجود حل بديل، يمكن لبعض الهواتف التى تعمل بنظام Android مثل Google Pixel 8 وPixel 8 Pro دعمها.

كشفت Apple النقاب عن الشحن اللاسلكى MagSafe مع سلسلة iPhone 12 فى عام 2020، وتشتمل هذه الميزة على مغناطيسات دائرية مدمجة فى الجزء الخلفى من أجهزة iPhone المتوافقة للسماح بتوصيل الملحقات والأجهزة المختلفة، على الرغم من استخدامها بشكل أساسى للشحن اللاسلكى، يمكن لتقنية MagSafe أيضًا توصيل المحافظ وحوامل السيارة وغيرها من المنتجات.

فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) فى يناير 2023، أعلن اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن معيار جديد للشحن اللاسلكى يسمى Qi2.

من الناحية الفنية، هذا ليس MagSafe، ولكنه ملف تعريف طاقة مغناطيسى جديد يعمل بشكل مشابه، وأصبحت سلسلة iPhone 15، بما فى ذلك iPhone 15 Pro، أول جهاز محمول يدعم المعيار الجديد شركات مثل Google وSamsung أيضًا على متن الطائرة ووعدت بأن الأجهزة المحمولة المستقبلية ستدعم Qi2.

هل يحتوى Google Pixel 8 على MagSafe؟

يتمتع هاتفا Pixel 8 وPixel 8 Pro بالكثير من الميزات، بما فى ذلك الكاميرات الرائعة والبرامج الممتازة. ومع ذلك، ليس لديهم دعم رسمى لـ MagSafe أو Qi2.

ومن المتوقع أن يتوفر دعم هذه الميزات فى الهواتف الذكية لعام 2024، [ربما بما فى ذلك سلسلة Samsung Galaxy S24 القادمة. ومع ذلك، تشتمل ملحقات الطرف الثالث لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro على حلقات مغناطيسية مدمجة حتى تتمكن من العمل بشكل كبير مثل الأجهزة المدعومة من MagSafe.

كيفية (نوعًا ما) إضافة MagSafe إلى Pixel 8

ولحسن الحظ، لم يفقد كل الأمل فى MagSafe على هاتف Pixel 8! يمكنك الحصول على تأثير MagSafe باستخدام حافظات خاصة ذات حلقات مغناطيسية موجودة بالفعل فى السوق مع منتجات مثل Google Pixel 8 أو Pixel 8 Pro.

تتخذ هذه الحالات أشكالًا عديدة وتأتى من شركات مختلفة، بما فى ذلك بعض الشركات الأكثر شهرة. إذا كنت تبحث عن حافظة غير مكلفة لجهاز Pixel 8، ففكر فى حقيبة Cresee المغناطيسية الشفافة. هناك حالة Mous الأكثر تكلفة إذا كنت تبحث عن مزيد من الحماية.

هناك أيضًا عدد متزايد من الحالات المشابهة لـ MagSafe لجهاز Pixel 8 Pro. مرة أخرى، التحقق من حالة Mous يستحق وقتك. يعد Torras Magnet & Stand خيارًا أقل تكلفة مع تقييمات ممتازة، إذا كنت تبحث عن حافظة محفظة، فانظر إلى Encased Wallet Case، والتى تتضمن حامل بطاقة مغناطيسية

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أين يذهب معيار Qi2 من هنا، من المحتمل أن نرى الكثير من المنتجات والملحقات المتوافقة فى الأشهر المقبلة. حتى ذلك الحين، إذا كان لديك هاتف Pixel 8 وتريد استخدام MagSafe عليه الآن، فهذه هى أفضل الخيارات المتاحة أمامك.