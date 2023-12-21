شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير ما تحذفه.. كيفية تقليل استخدامك لتطبيق إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العصر الرقمى سريع الخطى، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة انستجرام، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من أن إنستجرام يوفر منصة جذابة لمشاركة اللحظات، إلا أنه يمكن أن يصبح عادة تستغرق وقتًا طويلًا.

إذا وجدت نفسك ترغب فى أخذ استراحة من انستجرام دون المرور بالخطوة القصوى المتمثلة فى حذف التطبيق، فإليك دليل بسيط خطوة بخطوة لمساعدتك فى تعيين حدود زمنية لاستخدام انستجرام الخاص بك على كل من أجهزة Android وiOS.

لمستخدمى آيفون

1.أفتح الإعدادات

قم بتشغيل تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. الوصول إلى وقت الشاشة

قم بالتمرير لأسفل وانقر على "وقت الشاشة".

3. تمكين وقت الشاشة (إذا لم يكن ممكّنًا بالفعل)

إذا لم تقم بتنشيط Screen Time، فانقر فوق "Turn On Screen Time" واتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

4. اختر جهاز

بعد تفعيل Screen Time، انقر فوق اسم جهازك الموجود أعلى الشاشة.

5. تعيين حد التطبيق

ضمن "حدود التطبيق"، انقر على "إضافة حد".

6. اختر انستقرام

حدد "الشبكات الاجتماعية" أو ابحث عن انستجرام يدويًا ضمن "جميع التطبيقات والفئات".

7. مجموعة المهلة

اختر "انستجرام" من القائمة وقم بتعيين الحد الزمنى المطلوب عن طريق ضبط أشرطة التمرير أو إدخال وقت محدد.

8. حفظ الحد

اضغط على "إضافة" لحفظ الحد.

لمستخدمى أندرويد

1.إعدادات الوصول

انتقل إلى "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.

2. انتقل إلى الرفاهية الرقمية

قم بالتمرير لأسفل وحدد خيار "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية".

3. تمكين الرفاهية الرقمية (إذا لم تكن ممكّنة بالفعل)

إذا لم تقم بإعداد الرفاهية الرقمية، فاتبع المطالبات للقيام بذلك.

4. الذهاب إلى لوحة القيادة

بمجرد الدخول إلى إعدادات الرفاهية الرقمية، انقر على "لوحة التحكم" أو "أدوات الرفاهية الرقمية الخاصة بك".

5. تحديد موقع انستجرام

ابحث عن تطبيق انستجرام من قائمة التطبيقات.

6. ضبط مؤقت التطبيق

اضغط على "Set Timer" أو "App Timer" بجوار انستجرام.

7. مجموعة المهلة

اختر الحد الزمنى المطلوب عن طريق ضبط أشرطة التمرير أو إدخال وقت محدد.

8. حفظ الحد

اضغط على "موافق" أو "تعيين" لتأكيد وحفظ الحد.