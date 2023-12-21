شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد كلمة مرور مكونة من ستة أرقام لهاتف Android.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إعداد كلمة مرور مكونة من ستة أرقام لهاتف أندرويد الخاص بك طريقة رائعة لتعزيز أمانه وحماية معلوماتك، إليك كيفية القيام بذلك على إصدارات أندرويد المختلفة:

على نظام التشغيل أندرويد 13 والإصدارات الأحدث:

خطوات

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

انتقل إلى الأمان > قفل الشاشة.

اضغط على قفل الشاشة.

قد تتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصى أو كلمة المرور الحالية.

اختر رقم التعريف الشخصي.

أدخل رمز PIN المطلوب المكون من 6 أرقام وقم بتأكيده.

يتطلب هاتفك الآن رقم تعريف شخصيًا مكونًا من 6 أرقام لفتحه.

على نظام التشغيل Android 12 والإصدارات الأقدم:

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على الأمان.

اضغط على قفل الشاشة.

اختر رقم التعريف الشخصي.

أدخل رمز PIN المطلوب المكون من 6 أرقام وقم بتأكيده.

اعتمادًا على طراز جهازك، قد تحتاج إلى اختيار طريقة قفل بديلة كنسخة احتياطية فى حالة نسيان رقم التعريف الشخصى (PIN)، حيث يمكن أن يكون هذا نمطًا أو كلمة مرور أو بصمة إصبع.

نصائح إضافية:

اختر رقم تعريف شخصيًا قويًا وفريدًا لا يُستخدم فى أى حسابات أو خدمات أخرى.

تجنب استخدام أرقام يسهل تخمينها مثل تواريخ الميلاد أو الذكرى السنوية أو الأرقام المتتالية.

لا تشارك رقم التعريف الشخصى الخاص بك مع أى شخص.

فكر فى استخدام كلمة مرور أطول أو فتح القفل ببصمة الإصبع لمزيد من الأمان.