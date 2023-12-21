شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يجب عليك تحديث أجهزة ماك بوك الخاصة بك فى أسرع وقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل تحديثات macOS Sonoma 14.2.1 وiOS 17.2.1، تتضمن تحديث جهاز ماك بوك تصحيحًا لثغرة أمنية قد تظهر النوافذ التى يُعتقد أنها مخفية أثناء مشاركة الشاشة، يوفر التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية، ويوصى به لجميع المستخدمين.

وشاركت آبل أيضًا وصفًا عامًا للخلل وإصلاحه فى منشور على صفحة تحديثات الأمان الخاصة بها، حيث يقوم المستخدم الذى يشارك شاشته بمشاركة محتوى غير صحيح عن غير قصد، وتمت معالجة مشكلة عرض الجلسة من خلال التتبع المحسّن للجلسة.

تم اكتشاف الخطأ لأول مرة وإبلاغ شركة آبل عنه فى منتصف شهر نوفمبر، وقال الشخص الذى اكتشف الخلل فى منشور على Mastodon أنه يجب على المستخدمين الامتناع عن استخدام مشاركة الشاشة فى نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2.

يقوم بمشاركة النوافذ العشوائية فى المساحات الأخرى مع أى شخص على الطرف الآخر من الخط، إذا كنت تعتقد أن سطح المكتب الخاص بك فارغ تمامًا، فهو ليس كذلك.