شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء ملصقات على iPhone باستخدام صورك فى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إنشاء الملصقات من الصور إحدى ميزات iPhone التى يتم التغاضى عنها بسهولة والمدمجة فى نظام التشغيل iOS 17، وباستخدام خوارزميات التعلم الآلى من Apple التى تفصل بسرعة موضوعًا ما عن خلفيته، فإنه يستخرج صورًا لك أو لأصدقائك أو حيواناتك الأليفة (أو أى شيء آخر تكتشفه كموضوع للصورة) وتحويلها إلى شارات رقمية، حتى أنه يصنع ملصقات متحركة من Live Photos لوضعها على محادثات iMessage أو أدوات التوصيف، وفقا لتقرير engadget.

وإليك كيفية إنشاء بنفسك، أولا ما هى ملصقات آيفون؟

فى النظام البيئى لشركة Apple، تعد الملصقات بمثابة نسخ رقمية من نظيراتها فى العالم الحقيقى، ظهرت لأول مرة فى iOS 10، نظام تشغيل iPhone لعام 2016 من Apple، مما يسمح للمستخدمين بوضع قصاصات من الصور الممتعة على فقاعات iMessage للحصول على تفاعلات أكثر تخصيصًا.

ويعد إنشاء ملصقات iPhone من الصور أمرًا جديدًا فى iOS 17، وكذلك موقعها، فى الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS، كان عليك التنقل فى متجر تطبيقات iMessage (فى تطبيق الرسائل) ودرج التطبيقات للعثور عليها.

وفى النهج الأكثر انسيابية للبرنامج الجديد، ما عليك سوى الضغط على أيقونة علامة الجمع بجوار الرسالة، واختيار الملصقات واختيار الملصق الذى تريده.

كيفية إنشاء ملصقات من الصور فى iOS 17 فيما يلى كيفية إنشاء ملصقات مخصصة من صورك على أحدث برامج iPhone من Apple:

1- فى تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك، اختر الصورة التى تريد تحويلها إلى ملصق iPhone، اضغط على الصورة لفتحها فى عرض ملء الشاشة.

2- المس مع الاستمرار بإصبعك على موضوع الصورة. على سبيل المثال، إذا كانت صورة لكلبك وهو يصنع وجهًا غريبًا، فاضغط بإصبعك على الجرو حتى ترى تأثيرًا متحركًا يسلط الضوء على الموضوع. (إذا لم ينجح الأمر من المحاولة الأولى، قم بذلك مرة أخرى.)

3- فى القائمة المنبثقة التى تظهر أعلى الموضوع، اختر "إضافة ملصق"، إذا كنت لا ترى هذا النص، فاضغط على السهم (>) الموجود فى الطرف الأيمن من مربع الخيارات حتى تجده، بعد الضغط على "إضافة ملصق"، سيظهر الملصق فى نفس الدرج الذى ستراه فى تطبيق الرسائل.

4- اختياريًا، اضغط بإصبعك عليه فى درج الملصقات واختر "إضافة تأثير" من القائمة، ويمكنك إعطائها مخططًا قياسيًا أو إضافة نمط كوميدى أو تحويلها إلى ملصق منتفخ أو جعلها لامعة.

5- اضغط على الزر X أو اسحب لأسفل لإغلاق قائمة الملصقات الموجودة أسفل الشاشة.