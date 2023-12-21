شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro Max منأبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الالوان المميزة فى ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro Max:

iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh

هاتف iPhone 11 Pro Max

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:OLED.

المعالج: Apple A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: ios 13.

البطارية: 3969 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.