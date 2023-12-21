شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف إضافة الأغانى المفضلة تلقائيا لمكتبة موسيقى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن تطبيق Apple Music على iPhone الآن خيارًا لمنع إضافة الأغانى المفضلة تلقائيًا إلى مكتبتك، وإليك كيفية استخدامه، وفقًا لموقع macrumors.

فى iOS 17.2، يتيح لك خيار جديد مدرج فى التحديث إيقاف إضافة الأغانى المفضلة (وفى كثير من الحالات الألبومات الكاملة) تلقائيًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك.

فهو يمنحك مزيدًا من التحكم فى مجموعتك الموسيقية من خلال ضمان حفظ الأغاني التى تختار إضافتها فقط، إليك كيفية الوصول إلى الخيار الجديد:

1- افتح الإعدادات على ‌iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على الموسيقى.

3- قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إضافة الأغانى المفضلة.

إذا اخترت إيقاف تشغيل الخيار، فستظل الأغانى المفضلة موجودة فى قائمة التشغيل المفضلة الجديدة لتطبيق الموسيقى، والتى تمت إضافتها فى iOS 17.2.