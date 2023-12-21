شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة "إكس" و"إكس برو" شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ولا يتمكن مستخدمون على إكس، تويتر سابقًا، من عرض المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي برسالة تقول: "مرحبًا بك في إكس!".

كما يواجه مستخدمون مشكلات في التحميل على إكس برو، تويت دك سابقًا، مع رسالة تقول: "في انتظار المشاركات".

ووفقا لداون ديتكتور فقد واجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى إكس وإكس برو.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.