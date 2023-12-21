تكنولوجيا: هواتف nova 12 Pro وnova 12 Ultra تضم مستشعر 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي القادم في 26 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة nova 12، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن خطط هواوي لدعم هواتف nova 12 Pro وnova 12 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة.

أكدت الصور الرسمية لسلسلة nova 12 عن دعم هذه الإصدارات بتصميم جديد، ولقد جاءت تفاصيل جديدة عبر “Digital Chat Station” لتستعرض مواصفات الكاميرة في هذه الإصدارات.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على دعم هاتفي nova 12 Pro وnova 12 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة من f/1.4-4.0.

أيضاً تتضمن الهواتف كاميرة سيلفي مزدوجة بمستشعر سيلفي رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل ثانوي.

وتتميز الشاشة في هواتف nova 12 بدقة عرض 1.5K، من جانب أخر أشار مصدر التسريبات إلى أن الهواتف لن تتضمن كاميرة periscope، لذا سيكون التركيز الأكبر في هذه الإصدارات على كاميرة السيلفي المزدوجة التي تأتي في فتحات الشاشة.

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