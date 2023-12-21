تكنولوجيا: أحدث الصور التي تستعرض ألوان هاتف Galaxy S24 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسلط أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد الضوء اليوم على هاتف Galaxy S24، حيث توضح التسريبات إختيارات الألوان التي تتوفر لهذا الإصدار.

تتجه الأنظار إلى العملاق الكوري سامسونج في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات 4 ألوان مميزة للإصدار الرئيسي من السلسلة القادمة.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتوفر الهاتف بألوان الأصفر، والرمادي، والأسود إلى جانب اللون البنفسجي.

وتؤكد الصور المسربة أيضاً على تصميم Galaxy S24 الذي يظهر بنفس ملامح تصميم الإصدار السابق، حيث يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي.

أيضاً يظهر الهاتف بتصميم مسطح في الشاشة، وتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED إلى يمين الكاميرات.

وتتميز الشاشة في هاتف Galaxy S24 بحواف نحيفة في الإتجاهات الأربعة للشاشة، حيث تؤكد التسريبات على أن سامسونج تدعم هذه السلسلة بأنحف حواف في محيط الشاشة وبشكل خاص في الحزء السفلي.

ولقد أشارت تسريبات @IceUniverse إلى أن الهاتف يضم شاشة بحجم 6.16 إنش، ويتميز بوزن 168 جرام، كما يأتي الهاتف بأبعاد 70.6 في 147 في 7.6مم، ويتميز الإطار السفلي بسماكة 1.52مم أي أنحف من هاتف Xiaomi 14 الذي تميز بحافة بسماكة 1.71مم في الجزء السفلي من الشاشة.

يذكر أن هاتف Galaxy S24 رصد في قاعدة بيانات FCC، حيث تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة Exynos 2400.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، وتتميز الشاشة في هذا الإصدار بجودة عرض FHD.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، لذا نترقب الإعلان الرسمي في شهر يناير المقبل.

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