شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" مازال يتصدر محركات البحث رغم تغيير اسم المنصة لـ"إكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على الرغم من تغيير اسم منصة تويتر في شهر إبريل/ نيسان 2023، إلى "إكس"، بعد صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، إلا أن مازال اسم تويتر الأكثر تداولًا بين الناس حتى الآن، كما يتم تداوله بشكل كبير في التقارير المكتوبة وفي محركات البحث حتى وصل الأمر أن اسم "تويتر" تصدر محركات البحث في أعقاب عطل فني في الموقع أمس.

انطلقت منصة تويتر لأول مرة عام 2006 ومنذ ذلك الحين أصبح جزء لا يتجزء من حياة الجميع، حيث تمكن منصة تويتر الجميع من إقامة العلاقات الإجتماعية من خلال بعض التغريدات والرسائل القصيرة، كما توفر فرصة للتعبير عن الأفكار والآراء، بالإضافة إلى متابعة الأحداث اليومية حول العالم، لذا كان تغيير الإسم مشكلة كبيرة للمستخدمين.

ويعتبر تويتر من المنصات التي تقابل تحديًا كبيرًا كمحاولة للتجديد (renewal) والتحسين؛ لذلك تسعى الشركة المسؤولة عن المنصة إلى التخلص من الصورة القديمة (reason changing Twitter name X) والعمل على تكوين صورة تتناسب مع التغيرات الجديدة، حيث قد يبدو الأمر عاديًا، لكن سبب تغيير اسم تويتر إلى X.COM يعد من التغيرات الاستراتيجية التي تتطلب دراسة بالإضافة إلى التخطيط الجيد.

واللافت للنظر أيضًا أن مركز المساعدة الخاص بالشركة مازال يستحخدم اسم توتير مكتفيًا بوجود اللوجو الجديد، لكن امتثلت الشركة للاسم الأكثر شيوعًا وتداولًا بين المستخدمين.

كان الملياردير أيلون ماسك صرح عبر حسابه بأنه يتطلع إلى تغيير الشعار الخاص بمنصة تويتر على وسائل التواصل الاجتماعي (reason changing Twitter name X)، كما كتب أيضًا على المنصة المملوكة له: "سنودع في القريب العاجل العلامة التجارية لمنصة تويتر، كما سنودع تدريجيًا كل الطيور".. غير أن هذه الأمنية لم تتحقق كليًا.