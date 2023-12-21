تكنولوجيا: هاتف Vivo X100 Pro Plus يأتي بشاشة E7 AMOLED من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo لضم إصدار جديد لسلسلة Vivo X100 في النصف الأول من عام 2024 المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول الإصدار المرتقب Vivo X100 Pro Plus.

قدمت Vivo خلال الفترة الماضية للأسواق هاتفي Vivo X100 وVivo X100 Pro، وتتجه الأنظار الآن إلى أعلى إصدار من السلسلة Vivo X100 Pro Plus.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة أن هاتف X100 Pro Plus يأتي العام المقبل بشاشة OLED مطورة من سامسونج على عكس هواتف Vivo X100 وVivo X100 Pro التي تتميز بشاشة OLED مقدمة من BOE.

أيضاً تؤكد التسريبات التي جاءت من”Digital Chat Station”على أن هاتف X100 Pro Plus أو “X100 Ultra” يأتي بشاشة E7 AMOLED من سامسونج بدقة عرض 2K، وتشير التوقعات إلى أن الشاشة ستدعم معدل تحديث 120Hz.

كما أوضحت تفاصيل أخرى نشرت على منصة Weibo أن هاتف Vivo X100 Pro Plus يأتي بمستشعر LYT-900 50 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يتميز المستشعر بعدسات واسعة.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما تدعم Vivo هذا الإصدار بميزة الإتصال ثنائي الإتجاهات بالأقمار الإصطناعية.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن X100 Pro Plus يأتي بإعدادات للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر IMX589 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر IMX758 بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait، إلى جانب مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل بعدسات periscope telephoto.

كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Origin OS 4، ويضم بطارية بقدرة 5400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W والشحن اللاسلكي بقدرة 50 W.

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