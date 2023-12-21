تكنولوجيا: LG تكشف عن جيل جديد من شاشات UltraGear 4K OLED المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG اليوم عن جيل جديد من سلسلة شاشات UltraGear 4K OLED المخصصة للألعاب والتي تأتي بمعدل تحديث يصل إلى 480Hz وتقنية Dual-Hz.

تقدم LG في الإصدارات الجديدة من الشاشات المخصصة للألعاب عدد من الإختيارات، وتبدأ مع شاشة 32GS95UE بحجم 32 إنش ودقة 4K، والتي تدعم معدل تحديث 240Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي من الثانية GtG.

أيضاً تدعم LG الشاشة بتقنية Dual-Hz المطورة من الشركة، والتي تأتي للاعبين بميزة التبديل بين معدل تحديث 240Hz ودقة 4K ومعدل تحديث 480Hz بدقة عرض Full-HD بنقرة واحدة سريعة للتوافق مع متطلبات الألعاب.

وتتميز شاشة 32GS95UE بإطارات نحيفة في محيط الشاشة، وتعزز الإستجابة فائقة السرعة في الشاشة خفض ضبابية الحركة.

كما تضم الشاشة تقنية LG التي تعزز دقة الألوان مع تباين أعلى في الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بتقنية “Pixel Sound” مع نظام صوتيات أمامي يتضمن اثنان من المضخم الصوتي لدفع صوتيات ثلاثية الأبعاد لتجربة ألعاب غامرة.

أيضاً قدمت LG شاشات 34GS95QE و39GS95QE التي تأتي بإنحناء 800R بتصميم UltraWide وجودة عرض Quad-HD في شاشات OLED، وتتميز الشاشات بتصميم مضاد للتوهج وتدعم خفض الومضات، مع معدل تحديث 240Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي من الثانية GtG.

وتأتي الشاشات بتصميم “Unity Hexagonal” في الجهة الخلفية، مع حامل ‘L’ الذي يدعم المستخدم بتحكم أفضل في كابل الشاشة.

كما أعلنت LG عن شاشات 45GS95QE ،45GS96QB، وأيضاً 27GS95QE التي تتميز بحجم 45 و27 إنش، والتي تتميز بأعلى معدل تحديث، وأفضل جودة عرض، مع إستجابة فائقة السرعة.

وتدعم الشاشات معايير “VESA DisplayHDR True Black 400” التي تؤكد على أعلى سطوع في الشاشة، مع تفاصيل أكثر دقة ومشاهد بلون أسود غامر.

كما تقدم LG شاشة 45GS96QB بحجم 45 إنش بجودة عرض UltraWide QHD في شاشة OLED بإنحناء 800R، وتأتي الشاشة بمكبرات صوتية مدمجة لتجربة صوتية أفضل في الألعاب.

بينما تتميز شاشة 27GS95QE بحجم 27 إنش وتصميم مسطح في شاشة OLED، ومن المقرر أن تكشف LG لاحقاً عن أسعار هذه الإصدارات وموعد توفرها في الأسواق.

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