سامسونج جالاكسي S24 الترا: كاميرا اذكى بدقة 200 ميجابكسل ووضع ليلي محسن

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جالاكسي S24 الترا في منتصف يناير، وسيكون هذا الهاتف أفضل كاميرا ذكية يمكن ان تحصل عليها، بفضل عمل سامسونج على اضافة الذكاء الاصطناعي في كل نواحي الجهاز سواء من ناحية الأداء او من ناحية الكاميرات او السوفتوير او اي شيء، سامسونج تريد لسلسلة اس 24 ان تكون اذكى سلاسلها على الإطلاق.

جالاكسي S24 الترا بوضع ليلي محسن وكاميرا افضل

وفقا لآخر التقارير، سيتم تحسين وضع الليل في هاتف الترا، بينما سيتم تحسين وضع التصوير بدقة 200 ميجابكسل ودمج الذكاء الاصطناعي في الهاتف بشكل رسمي، وستتعرف الخوارزميات على 12 نوعا من المظاهر والأشياء المختلفة، وسيتم تحسينها للحصول على صورة ذات الوان افضل واضائة افضل بكثير من المفترض ان تكون عليه، وهذا وفقا لما قاله Ice Universe أشهر المسربين الذين يغطون اخبار هواتف سامسونج المختلفة.

معالج سنابدراجون 8 جين 3 حصريًا له

سيكون جالاكسي S24 الترا هو الهاتف الذكي الوحيد في المجموعة الذي يستخدم حصريا معالج سنابدراجون 8 جين 3، وأطلقت كوالكوم المعالج مع امل لوجود كمية كبيرة من مميزات الذكاء الاصطناعي في المعالج والذي من شأنه تحسين أداء الهاتف والصور الخارجة من الكاميرا وكل شيء يخص الهاتف فكما تسرب عن سامسونج فإن سلسلة اس 24 ستكون اذكى الهواتف على الإطلاق.

ميزة Photo Remaster وفلتر Neutral Density

كشفت التقارير السابقة أن سامسونج ستحسن الصور أثناء المعالجة وستسمح للمستخدمين بتعديلها بعد ذلك بميزة Photo Remaster، ومن التحسينات الجديدة التي نتوقع رؤيتها هو فلتر Neutral Density، والذي يعتبر جزءا من تطبيق Expert RAW ولكنه لا يزال تجريبيا ومن المحتمل أن يصبح رسميا مع جالاكسي S24 الترا.

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