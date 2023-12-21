تطبيق تيكتوك يطلق تصميمًا جديدًا مناسبًا لأجهزة التابلت والأجهزة القابلة للطي

تيكتوك هو تطبيق شهير لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، في بادئ الأمر هذا التطبيق توجه ناحية الهواتف ولم يكن يهتم بالشاشات الكبيرة الخاصة بالاجهزة اللوحية او أي جهاز آخر، لكن هناك تصميم جديد الآن يهتم بتحسين تجربة مستخدميه الذين يستخدمون الشاشات الكبيرة، ويشمل ذلك تحسين تطبيق تيكتوك ليناسب الهواتف الذكية القابلة للطي التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية بنظام اندرويد كذلك.

ما هي مشكلة تيكتوك مع الشاشات الكبيرة؟

إذا فتحت تطبيق تيكتوك على جهاز لوحي أو هاتف قابل للطي، فستلاحظ أن الفيديوهات صغيرة والواجهة ضيقة، وهذا لأن التطبيق لم يكن متوافقا مع الشاشات الكبيرة، وكان يعمل بنفس الحجم الذي يعمل به على الهواتف الذكية العادية، وهذا يفسد تجربة مشاهدة المحتوى التي من المفترض ان تكون تجربة سهلة تمضي بها وقتك بسهولة.

لذلك أعلن tiktok أنه سيطلق تحديثا جديدا للتطبيق يحل هذه المشكلة ويقدم تصميمًا جديدًا مناسبًا للشاشات المتنوعة، ويسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات على الشاشات الكبيرة بشكل أفضل، وسيتضمن التحديث عدة نقاط من شأنها تغيير التجربة الكلية، ومنها ما يلي:

1- تحسين جودة الفيديوهات

سيعرض تطبيق تيكتوك تغذية فيديو واضحة ومحسنة على الشاشات الكبيرة، سواء كانت الهواتف القابلة للطي أو الأجهزة اللوحية، ولم يحدد التطبيق كيف سيحسن جودة الفيديوهات، ولكن من المحتمل أن يستخدم تقنيات التكبير أو التحسين بالذكاء الاصطناعي، وبهذا الشكل، ستتمكن من مشاهدة الفيديوهات بدقة عالية على جهازك بشاشته الكبيرة بدون مشاكل.

2- تغيير شريط التنقل

سيكون هناك شريط تنقل جديد يتناسب مع حجم الشاشة التي تستخدمها، وسيظهر على الجزء العلوي والسفلي من الشاشة، وسيسهل هذا الشريط الوصول إلى كل ميزات تيكتوك، مثل البحث والإعجاب والتعليق والمشاركة، أثناء مشاهدة الفيديوهات.

3- دعم كل الاتجاهات

سيكون تطبيق تيكتوك متوافقا مع كل الاتجاهات، سواء كان الأفقي أو العمودي، وهذا يعني أنك ستتمكن من مشاهدة الفيديوهات بالشكل الذي يناسبك، وبما يتناسب مع نوع جهازك. فمثلا، قد تفضل ان تدير شاشة جهازك الـPixel Fold بـ90 درجة لتستطيع مشاهدة الفيديوهات بسهولة، لكن على هاتف مثل جالاكسي فولد ستشاهد المحتوى بدون ان تدير الهاتف نهائيًا.

ما هي المزايا الأخرى التي سيجلبها التحديث؟

أشار تيكتوك إلى أن هذا التحديث سيفتح الباب لميزة جديدة تسمى Topic Feeds، وهذه الميزة ستسمح لك بمشاهدة مقاطع تيكتوك حسب المواضيع التي تهمك، مثل الألعاب أو الرياضة أو الفن أو غيرها، وهذا سيجعل تجربة التطبيق أكثر تنوعا وملائمة لشخصيتك.

متى سيتوفر التحديث؟

لم يحدد التطبيق تاريخ محدد لإطلاق التحديث، ولكنه قال إنه سيكون متاحا لجميع المستخدمين قريبا، وللتأكد من حصولك على التحديث، يمكنك متابعة صفحة التطبيق على متجر التطبيقات، وبالتأكيد سيصلك التحديث في وقت قريب مما يسمح لك بتجربة كبيرة افضل على منصة الفيديوهات الشهيرة.

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