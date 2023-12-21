شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية حماية جهاز آيفون من الاختراق عن طريق ميزة "Lockdown" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل منذ فترة ميزة أمان تعرف بـ "Lockdown Mode" أو وضع الإغلاق، والذى يوفر مميزات أمان لمستخدمين آيفون الذين يواجهون تهديدات رقمية نادرة ومتطورة.

وبحسب التقارير فإن ميزة "Lockdown Mode" ستكون مهمتها صد الهجمات السيبرانية "المأجورة" التى تستهدف أشخاصًا محددين وليس عامة الناس، وتقوم الميزة عند تفعيلها بحظر معظم أنواع الملفات التى ترد فى الرسائل ما عدا الصور.

كما ستقوم بتعطيل امكانية معاينة الروابط الواردة فى الرسائل، بالإضافة إلى حظر بعض مزايا تكنولوجيا الويب المعقدة ومكالمات FaceTime الواردة فى حال لم يكن المستخدم قد أرسل طلبًا للمتصل سابقًا.

وسيتم أيضًا حظر إمكانية ربط هاتف آيفون مع أجهزة الكمبيوتر أو الإكسسوارات ومنع تثبيت ملفات التعريف ومنع تلقى بعض التنبيهات، ما يعنى توفير مستوى "صلب" من الأمان لنقاط الضعف التى يمكن أن تستغلها برامج التجسس المأجورة.

لكن فى نفس الوقت فإن ميزة "Lockdown Mode" تحد بصرامة من وظائف هواتف آيفون، وهو الأمر الذى لا يستطيع المستخدم العادى تحمله، وبما أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا ضحية للهجمات السيبرانية "مدفوعة الثمن"، فقد قررت أبل توفير ميزتها للأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا باستخدامها.

كيفية تفعيل ميزة "Lockdown"

1- فتح إعدادات الهاتف ثم البحث عن كلمة Lockdown فى الأعلى.

2- اضغط على Lockdown ثم اختار تشغيل وضع Lockdown.

3- بعد الخطوة السابقة يتم تفعيل الميزة بعد إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا.