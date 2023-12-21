تكنولوجيا: تأكيد تاريخ إطلاق الإصدار المحدود من Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسميًا أنها ستكشف عن الإصدار المحدود من هاتف Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear في 22 ديسمبر في الصين.

شاركت الشركة أيضًا صورًا لعرض تصميم وميزات هذا الإصدار الخاص من طراز Civi 3. وكانت شركة شاومي قد احتفلت سابقًا بالذكرى المئوية لتأسيس Disney بإصدار Civi 3 Mickey المحدود.

والآن، بالتعاون مع ديزني، تم تقديم الإصدار المحدود من Civi 3 Disney Strawberry Bear. في حين أن إصدارMickey جاء بسعر 2899 يوان (حوالي 405 دولارًا أمريكيًا)، إلا أن الشركة ستؤكد سعر طراز Strawberry Bear غدًا.

وستشمل حزمة البيع بالتجزئة للإصدار المحدود من Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear، والتي من المتوقع أن تأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة عشوائية و 512 جيجابايت من التخزين، العناصر التالية:

– حافظة هاتف مغناطيسية بتصميم Strawberry Bear

– حامل رأس Strawberry Bear

– سلسلة عصرية

– حافظة شفافة

– بطاقة تذكارية

– دبوس إخراج بطاقة SIM

– ملصقات مخصصة

ومن حيث المواصفات، يتميز هاتف Xiaomi Civi 3 بشاشة OLED ذات حافة منحنية مقاس 6.55 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويأتي الجهاز الذي يعمل بمعالج Dimensity 8200-Ultra مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبيرمع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

وبالنسبة للتصوير، يتميز هاتف Xiaomi Civi 3 بأثنين من الكاميرات بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED من الأمام، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية، مع OIS) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) ثلاثية.

يوفر Xiaomi Civi 3 ميزات أخرى، مثل شريحة SIM المزدوجة، واتصال 5G، ومكبر IR، وNFC، ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ونظام Android 13 المستند إلى MIUI 14.

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