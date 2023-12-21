شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات بلاى ستيشن 5 تتجاوز 5 ملايين وحدة منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مبيعات PlayStation 5 إنجازًا جديدًا، حيث أعلنت الشركة المصنعة للوحدات أنها باعت 50 مليون وحدة تحكم منذ إطلاقها فى أواخر عام 2020.

ويوضح الرقم مقدار زيادة مبيعات PS5، حيث أعلنت سونى في يوليو أنها باعت أكثر من 40 مليون وحدة، ومن المحتمل أن يكون لهذا علاقة بزيادة توفر جهاز PS5 بعد أن أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى انخفاض عدد وحدات التحكم على أرفف المتاجر، وفقا لتقرير engadget.

وقالت، نحن ممتنون لجميع لاعبينا الذين انضموا إلى رحلة PS5 حتى الآن، ويسعدنا أن هذا هو موسم العطلات الأول منذ الإطلاق حيث لدينا مخزون كامل من وحدات تحكم PS5 ، لذلك أي شخص يتمكن من الحصول على واحدة، وقال جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في بيان يمكنني الحصول على واحدة”.

ووصل جهاز PS5 إلى 50 مليون عملية بيع أبطأ بأسبوع واحد فقط من جهاز PS4، لكنه لا يزال إنجازًا مثيرًا للإعجاب نظرًا للقيود.

كما أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز ، تكشف بيانات Ampere Analysis أن مبيعات PlayStation ارتفعت بنسبة 65% إلى 22.5 مليون وحدة هذا العام، متجاوزة مبيعات Switch وXbox، التي انخفضت بنسبة 18% و15% على التوالى.

ويشير ذلك إلى أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في شحن 25 مليون وحدة تحكم بحلول مارس 2024.