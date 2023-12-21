شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل برامج مكافحة الفيروسات المجانية لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أفضل برامج مكافحة الفيروسات سابقا، كان عليك أن تدفع ثمن الحماية والأمان الحقيقيين، ومن المؤكد أن أى برنامج مكافحة فيروسات مجاني يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل الحماية من الاحتيال أو حظر الروابط، لكن حاليا فى حين أن بعض برامج مكافحة الفيروسات تكلف أموالاً، إلا أن هناك الكثير من الخيارات المجانية ذات الميزات الرائعة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

1 AVG ل​​مكافحة الفيروسات مجانا

يحتوى AVG على نقطتى بيع رئيسيتين أولاً، يتمتع خيار مكافحة الفيروسات المجاني هذا بنطاق واسع بشكل مثير للإعجاب، ولن يقوم البرنامج بالبحث عن الفيروسات والبرامج الضارة فحسب، بل يساعد أيضًا فى حظر الروابط المشبوهة، ومنع التنزيلات المشبوهة، ومنع استخدام مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة، وهذا ما يجعل التطبيق خيارًا أفضل للعائلة أو للمستخدمين المسنين بميزانية محدودة.

الميزة الثانية هي تقارب AVG مع منصات Google، حيث أنه يتمتع بأحد أفضل التنزيلات لنظام Android، باستخدام تطبيق Android، يمكنك القيام بأشياء مثل فحص البرامج الضارة وإزالتها وفحص شبكة Wi-Fi التي تستخدمها.

ويحتوي تطبيق Android أيضًا على درع ويب يحذرك من مواقع الويب التي تحتوي على برامج ضارة، ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق للتحقق من سرعة شبكة Wi-Fi لديك.



2 برنامج Malwarebytes لمكافحة البرامج الضارة مجاني 2 برنامج Malwarebytes لمكافحة البرامج الضارة مجاني

يقدم Malwarebytes بعضًا من أفضل برامج إزالة الفيروسات المتاحة وأكثرها شمولاً، مما يجعله في كثير من الأحيان أحد المصادر الأولى التي تلجأ إليها وكالات التكنولوجيا ومجموعات الدعم على حدٍ سواء.

التحذير الوحيد في الإصدار المجاني من Malwarebytes هو أنه أداة علاجية أكثر من كونها درعًا واقيًا حيًا، وستعثر أداة الفحص على أي شيء وتزيله بمجرد إصابتك بالفعل بشكل فعال أيضًا ولكنها لا تمنع حدوث الإصابة في المقام الأول . للقيام بذلك، تحتاج إلى الإصدار المميز أو إحدى الأدوات الأخرى في هذه القائمة، ومع ذلك باعتباره طبقة دفاع ثانوية، فإن الإصدار المجاني من Malwarebytes أمر لا بد منه.

يحتوي Malwarebytes أيضًا على ملحق مجاني (Browser Guard) لمتصفحات Chrome وEdge وSafari وFirefox، والذي يوفر حماية للويب مثل حظر إعلانات الجهات الخارجية وأجهزة التتبع، وحظر صفحات الويب التي تحتوي على برامج ضارة، وحظر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

3 آفاست مكافح فيروسات مجاني

فيما يتعلق بالحماية الأساسية، يعد Avast واحدًا من أفضل برامج مكافحة الفيروسات المتوفرة، مع Avast، يمكنك أن تتوقع برنامجًا مضادًا للفيروسات يمكنه العثور على جميع أنواع التهديدات وحظرها، بما في ذلك الفيروسات وبرامج الفدية والتصيد الاحتيالي.

وهناك ميزتان أخريان، Network Inspector وSmart Scan، يمكنهما مساعدتك في اكتشاف العيوب في أمانك حتى تعرف ما تحتاج إلى إصلاحه لحماية نفسك. يشتمل البرنامج أيضًا على الوضع الصامت الذي يعمل على إسكات التنبيهات والنوافذ المنبثقة من Avast تمامًا.





4 أفيرا مكافحة الفيروسات المجانية

يعد برنامج مكافحة الفيروسات المجاني والمبسط من Avira أحد أفضل الخيارات للحصول على ميزات الأمان التي تريدها بالضبط دون أي إضافات غير ضرورية أو تضخم مزعج، وتتوفر خيارات التنزيل لأنظمة التشغيل Windows، وMac، وAndroid، وiOS ويعد التوافق مع Mac/iOS جيدًا بشكل خاص، مما يجعل هذا خيارًا قويًا لمستخدمي Apple.

ويأتي الإصدار المجاني من برنامج مكافحة الفيروسات Avira مزودًا بفحص الفيروسات وحظرها، وإصلاح الملفات المصابة، والتحديثات في الوقت الفعلي، ودرع التطبيقات غير المرغوب فيها (PUA)، ومانع الإعلانات، ومانع التتبع.





كيف تعرف ما هو برنامج مكافحة الفيروسات المجاني المناسب لك؟

كل هذا يتوقف على احتياجاتك الأمنية، تركز بعض برامج مكافحة الفيروسات المجانية فقط على اكتشاف البرامج الضارة وإزالتها، ولكن قد توفر برامج أخرى مزيدًا من الحماية من خلال ميزات مكافحة التصيد الاحتيالي وحظر الإعلانات.

وإذا كنت تتصفح الويب كثيرًا أو تقوم بتنزيل مرفقات البريد الإلكتروني كثيرًا، فقد تحتاج إلى التفكير في خيارات مكافحة الفيروسات التي توفر حماية الويب وحماية البريد الإلكتروني.

وإذا كنت تريد أن تكون قادرًا على مراقبة وحماية جميع أجهزتك (الجوال والكمبيوتر الشخصي) في وقت واحد باستخدام نفس البرنامج، فيجب عليك اختيار برنامج مكافحة فيروسات مجاني متاح على جميع الأنظمة الأساسية التي تعمل عليها أجهزتك.





أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل Windows 11

في الوقت الحالي، أعلنت معظم شركات برامج مكافحة الفيروسات أن منتجاتها متوافقة مع نظام التشغيل Windows 11. ومع ذلك، فإن معظم خيارات مكافحة الفيروسات المتوافقة مع نظام التشغيل Windows 10 يجب أن تعمل أيضًا بشكل جيد على نظام التشغيل Windows 11، تأكد من تثبيت أحدها إذا كنت تجربة نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت.

وإذا فشلت كل الخطوات الأخرى، فيمكنك الاستمرار في استخدام Windows Security، وهو حل مكافحة الفيروسات المجاني من Microsoft والمضمن في نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11.