تكنولوجيا: ‏Honor تقدمت بطلب للحصول على وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والمتوقعة مع هاتف Honor Magic 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت هناك تقارير حول وجود اتصالات عبر الأقمار الصناعية في هاتف Honor Magic 6 القادم. وانتشرت الشائعات بعد أن أكد الرئيس التنفيذي للشركة، Zhao Ming، تفاصيل حول تضمين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الأجهزة القادمة.

من المتوقع جدًا أن يتم إطلاق الهاتف الرائد الجديد من Honor بحلول الأسبوع الثاني من شهر يناير.

وتكشف المعلومات الجديدة أن شركة Honor تقدمت بطلب للحصول على العلامة التجارية “Honor Hongyan” للاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع السلطات.

وكما ذكر Digital Chat Station على Weibo، يمكن أن تظهر الوظيفة لأول مرة مع هاتف Honor Magic 6 القادم.

هناك بعض من التفاصيل المتاحة في الوقت الحالي حول الميزة الجديدة. ومع ذلك، نتوقع المزيد من المعلومات في المستقبل.

تشير التسريبات السابقة إلى أنه سيتم إطلاق سلسلة Honor Magic 6، التي تضم Honor Magic 6 Pro، وMagic 6 Porche Design Edition، وMagic 6 Pro القياسي، وMagic 6 Lite. ويقال إن الهواتف الذكية تتميز بمواصفات وميزات عالية الجودة.

ويزعم تسريب حديث أن هاتف Honor Magic 6 سيحتوي على شاشة OLED منحنية مع تعتيم يبلغ 2840 PWM.

كما يأتي الهاتف الذكي محمي بميزة حماية العين Oasis، إلى جانب شاشة أفضل وحماية زجاجية من Magic 5.

سيحتوي الهاتف أيضًا على معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع شريحة تحسين الراديو C1، التي تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما سيحتوي Honor Magic 6 على بطارية بسعة 5800 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

وبالنسبة للكاميرا، سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف بنظام Android 14 المستند إلى Magic 8. وسيستخدم Magic 6 Pro نموذج الذكاء الاصطناعي مع 7 مليارات معلمة، مما يعزز الذكاء المهم بين التطبيقات.

تم أيضًا تسريب بعض عروض التصميم التي تظهر تفاصيل Honor Magic 6 Pro. ويتضمن الهاتف الذكي تغييرات طفيفة في التصميم مقارنة بسابقه. وسيأتي الجهاز بمعيار IP68 المقاوم للغبار والماء.

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