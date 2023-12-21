شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدراج محطة الفضاء الصينية ونظام "هارمونى" ضمن أفضل الإنجازات الهندسية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الصينية للهندسة اليوم اختيار محطة الفضاء الصينية، ونظام التشغيل "هارمونى" ومحطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية في جنوب غربى الصين ضمن أفضل عشرة إنجازات هندسية عالمية لعام 2023.

وذكر تقرير الأكاديمية - الذى نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن في هذه القائمة تم إدراج شات جي بي تي، والحاسوب العملاق إكساسكيل "فرونتير"، واختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج لـ"ناسا"، ولقاح الملاريا RTS,S/AS01، وروبوتات "سبوت" و"أطلس" لشركة "بوسطن ديناميكس"، وبطارية طاقة ليثيوم أيون عالية الجودة، والطائرات بدون طيار المستخدمة على نطاق واسع.

وأضاف أنها وضعت الصيغة النهائية للنتائج من خلال مجموعة عالمية من الترشيحات، فضلا عن اختيارات وتوصيات الخبراء، والاستبيانات العامة، ومداولات لجنة الاختيار، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تظهر ابتكارا ملحوظا في تكامل الأنظمة، ولديها مجموعة واسعة من التطبيقات، كما تحدد مسار التقدم التكنولوجي المستقبلي.