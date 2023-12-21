تكنولوجيا: أبل تخطط لإصدار Vision Pro في شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لبلومبرج، ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، تكثف شركة أبل إنتاج Vision Pro للإصدار في شهر فبراير.

يتم حاليًا طرح الجهاز الذي يبلغ سعره 3499 دولارًا على خطوط التجميع في الصين حيث يقال إن الإنتاج يعمل بأقصى سرعة ويستمر لعدة أسابيع.

والهدف هو أن تكون الأجهزة جاهزة للمستهلكين بحلول نهاية الشهر المقبل مع تاريخ إصدار رسمي في فبراير.

قامت أبل بالفعل بجدولة دورات تدريبية لمدة يومين في كوبرتينو لبعض ممثلي متجر Apple Store والتي ستبدأ الشهر المقبل. ويجب تخصيص نظارة Vision Pro لتناسب وجه كل مشتري.

وأثناء التدريب، سيتعرف موظفو Apple Store على ميزات الحاسب المكاني وأي منها يجب تسليط الضوء عليها للمستهلكين المهتمين بجهاز Vision Pro.

وإلى جانب تعلم عروض المبيعات، سيتم تعليم مندوبي متجر أبل كيفية ربط عصابة الرأس والعدسات الطبية الاختيارية التي ستكون متاحة.

سيحتاج المتخصصون في Apple Store Vision Pro إلى أن يكونوا قادرين على الحفاظ على راحة المستهلك حتى أثناء وضع النظارة على رأس الشخص أثناء العمل على ملاءمة وجهه.

تقوم شركة أبل بإعداد تطبيق يقوم بمسح رأس الشخص والتوصية بالشريط والختم الذي يجب استخدامه.

سيؤكد موظفو متجر أبل دقة نتائج التطبيق أثناء إجراء عملية البيع. ويجب على المشترين تحديد موعد في المتجر لشراء Vision Pro من متجر Apple Store.

وعلى الرغم من أن هذا الجدول الزمني لـ Vision Pro قد تم ضبطه إلى حد كبير، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك تأخيرات أو مشكلات في اللحظة الأخيرة قد تجبر أبل على تأجيل إصدار جهاز الحاسب المكاني الخاص بها.

بدأت شركة أبل في الاستعداد للمنتج الجديد من خلال تحديث iOS 17.2 الأخير الذي يمنح iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max القدرة على تصوير مقاطع فيديو مكانية يمكن تشغيلها بتقنية ثلاثية الأبعاد على Vision Pro.

يتم أيضًا إجراء تسهيلات لـ Vision Pro في متاجر أبل الأمريكية ويتم تذكير المطورين بتجهيز تطبيقاتهم للتشغيل على VisionOS.

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