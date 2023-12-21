شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة منصة X للعمل بشكل طبيعى مرة أخرى بعد تعطل الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت منصة المدونات X المعروفة سابقًا باسم تويتر، للعمل مرة أخرى، بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة اليوم الخميس، وفي الساعات الأولي صباح اليوم، انتقل المستخدمون إلى موقع ويب الخاص بـX لمعرفة إذا أصاب الخلل المنصة أيضا وليس فقط خدمة الهاتف، واتضح أن صفحة البحث لا تحمل أى نتائج وشارك المستخدمون النتائج، بينما أبلغ مستخدمون آخرون أنهم لا يستطيعون رؤية المنشورات على النظام الأساسي، وفقاً لموقع gadgets360.

عادت الخدمة لـ X بشكل طبيعي مرة أخرى، مع عرض المنشورات على جميع الخلاصات خلال ساعة واحدة من العطل، بعد إبلاغ المستخدمين بعدم إمكانية الوصول إلى الخدمة.

وكان لدى خدمة تتبع وقت التوقف عن العمل Downdetector أكثر من 67000 تقرير من المستخدمين الذين قالوا إن X لم يكن من الممكن الوصول إليه اليوم الخميس، ومن الجدير بالذكر أنه في وقت النشر، تعرض صفحة حالة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر "جميع الأنظمة قيد التشغيل".