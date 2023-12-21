شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين، أرباحًا اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، وتمكنت عملة البيتكوين من الارتفاع في قيمتها بنسبة 2.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1,608 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، فإن العقبة التالية أمام BTC هي 44500 دولار، وتجاوز هذا يمكن أن يدفع السعر نحو مستوى المقاومة البالغ 48000 دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت قيمة الأثير بشكل هامشي بنسبة 0.07 % فقط اليوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ سعر الأثير 2203 دولارًا.

تعد Ripple و Solana و Cardano و Dogecoin و Polkadot و Polygon و Chainlink و Shiba Inu من بين العملات المشفرة الأخرى التي حققت أرباحًا اليوم الخميس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.03 % خلال الـ 24 ساعة الماضية لتقف عند تقييم 1.63 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.