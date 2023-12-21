شكرا لقرائتكم خبر عن "أذكى" تدعو الطلبة المسجلين لدخول اختبار التأهيل للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الطلاب والطالبات المسجلين للدخول إلى الاختبار التأهيلي للأولمبياد، والمقرر انعقاده افتراضياً يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وبعد غدٍ يوم السبت لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

اختبار قياس القدرات

ويعد الاختبار التأهيلي الذي يتم عبر المنصة الإلكترونية بشكل فردي لكل طالب الخطوة الأولى لدخول عالم البرمجة التنافسية في الأولمبياد، حيث يقيس الاختبار القدرات الحسابية والمنطقية لدى الطلبة عبر مستوى أولي لطلبة المرحلة المتوسطة، ومستوى متقدم لطلبة المرحلة الثانوية. ويمكن للطلاب والطالبات الدخول إلى الاختبار التأهيلي عبر زيارة هذا الرابط.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي قد حقق رقمًا قياسيًا بتسجيل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة سعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة، كأكبر أولمبياد وطني يحقق هذا العدد، وذلك تأكيداً لارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث تعد الأولمبياد مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات الوطنية.