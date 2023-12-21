تكنولوجيا: ‏LG Soundbars 2024: ثلاثة إصدارات جديدة مع نقل صوتي لاسلكي وإعداد 9.1.5 وتحليل محسّن للغرفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت LG ثلاثة مكبرات صوتية جديدة، ومع ذلك، لم تقدم الشركة المصنعة المواصفات الفنية الدقيقة بعد ولم تعلق بعد على الأسعار.

وعلى ما يبدو، فإن طراز S95TR عبارة عن مكبرات صوت 9.1.5 مع خرج مثير للإعجاب يبلغ 810 واط، وهو ما يجب أن يمثل رقمًا جيدًا في الغرف الكبيرة وتحت أجهزة التلفزيون الكبيرة.

تعد السماعات الخلفية المضمنة ومكبرات الصوت المحسنة نقطة بيع أخرى وتهدف إلى توفير تجربة صوت غامرة قوية.

يعد SG10TY إصدارًا جديدًا بأبعاد أكثر إحكاما ويهدف إلى استكمال تلفزيونات LG OLED G و LG OLED M المثبتة على الحائط على وجه الخصوص.

كما انه عبارة عن مكبر صوت بقوة 420 واط 3.1، والذي ليس من الضروري أن يكون متصلاً عبر الكابل ويوفر خيار الاتصال اللاسلكي عبر WOWCAST

تم تصميم مكبر الصوت S70TY 3.1.1، المُعلن عنه بقوة 400 واط، خصيصًا لتلفزيونات LG QNED ويمكن توصيله مباشرة بالتلفزيون باستخدام حامل خاص دون ثقب.

تتميز جميع مكبرات الصوت بتقنية الصوت المكاني الثلاثي المستوى، والتي تهدف إلى إنشاء صوت طبيعي ولكن مكاني.

ولتحقيق هذا، سيتم مراجعة المعايرة المكانية للذكاء الاصطناعي لعام 2024. وهذا يحلل البيئة وصوتيات الغرفة.

سيتم أيضًا تضمين مكبرات الصوت الخلفية في عملية التحليل هذه للأجهزة اعتبارًا من طراز عام 2024.

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