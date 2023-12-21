حمل خلفيات Google Pixel 8 Pro وGoogle Pixel 8 على هاتفك الآن

خلفيات Google Pixel 8 Pro مميزة جدًا، تحمل طبعًا خاصًا بها تستعمله جوجل لتخرج لنا بصور مميزة للغاية، دائمًا ما تميل جوجل الى الخروج بصور مناسبة للهاتف الذي تصدره واللون الخاص به، ودائمًا ما تكون هناك نسختين من كل خلفية، نسخة مضيئة للوضع المضيء الطبيعي، ونسخة داكنة مناسبة للوضع الليلي الداكن، هذه كلها اشياء اعتدنا عليها من جوجل، خلفيات جوجل بكسل 8 وخلفيات جوجل بكسل 8 برو جيدة جدًا وسنضعها لك للتحميل.

خلفيات Google Pixel 8 Pro

خلفيات الهاتف زجاجية وتتلون بألوان الهاتف، مع وجود صورة ليلية وصورة صباحية لكل خلفية، 8 خلفيات بـ16 صورة مختلفة، تعتمد جوجل في التصميم هذه المرة على تصميم الكريستالات الزجاجية والأحجار الكريمة، انا لا افهم في الأحجار الكريمة صدقني وكل ما يلمع بالنسبة لي هو زجاج ولكن لا يهمني هذا فالخلفيات في شكلها جيدة جدًا، خاصة ان كان هاتفك بشاشة AMOLED والتي ستساعد على إظهار الوان الخلفيات بشكل أفضل وجاذب للعين بشكل أكبر، الق نظرة على الخلفيات في الألبوم بالأسفل ويمكنك تحميلها بكامل جودتها من الرابط في نهاية المقال.

خلفيات Google Pixel 8 Pro

تحميل خلفيات جوجل بكسل 8 برو