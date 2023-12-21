شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة سعر الفائدة على حساب توفير أبل إلى 4.25%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى أصحاب حسابات التوفير من Apple حاليًا إشعارات تبلغهم بأن بنك Goldman Sachs قد رفع سعر الفائدة على الحساب من 4.15% إلي 4.25%، وهذه هي الزيادة الأولى في سعر الفائدة منذ إطلاق هذه الميزة في أبريل، وفقاً لموقع macrumors.

في حين أن هذه الزيادة موضع ترحيب لعملاء Apple Savings وهي ذات سعر تنافسي إلى حد ما، إلا أن هناك بعض حسابات التوفير الأخرى ذات العائد المرتفع في السوق والتي تقدم حاليًا أسعارًا أعلى.

ويأتي رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تعمل فيه Apple وGoldman Sachs على كيفية إنهاء شراكتهما في Apple Card وApple Savings حيث يسعى Goldman Sachs للخروج من الأعمال الاستهلاكية.

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن شركة Apple قدمت اقتراحًا إلى Goldman Sachs من شأنه إنهاء الشراكة خلال الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة، ولكن في الوقت الحالي، لم تكن هناك تغييرات على مدى توفر ‌Apple Card‌ وApple Savings.

يقال إن Apple و Goldman Sachs يبحثان عن شريك أو شركاء جدد لتولي إدارة ‌Apple Card‌ وApple Savings، ومن غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر العروض بمثل هذا التحول.