شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مرحلة القمر اليوم.. تعرف على المراحل القمرية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر، اليوم 21 ديسمبر 2023، في هذه المرحلة 9 أيام من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 68%، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وفي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ أما في بعض الأحيان الأخرى يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، حيث إنه أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

بعد اكتمال قمر الربع الأول في 19 ديسمبر، سيكون الحدث الرئيسى التالى لمرحلة القمر هو اكتمال القمر يوم الأحد 5 فبراير ويُعرف اكتمال القمر فى شهر ديسمبر باسم القمر البارد، وسيكون هذا العام موجودًا وسط الأبراج الأكثر سطوعًا في هذا الموسم، ويعد البدر هو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض.

يبدو البدر مكتملاً قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، ويمكن أن يبدو ممتلئًا للمراقب العادى لبضعة أيام قبل التاريخ الفعلى وبعده.

وفى حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامى، ويزداد تدريجيًا من "هلال" يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.