شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة تكنولوجية هزت العالم.. أبرز الأحداث التقنية في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان عام 2023 حافلاً بالأحداث والابتكارات التقنية، التي شكلت نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي حظي باهتمام كبير في أنحاء العالم.

فيما يلي مجموعة من أهم الأحداث التقنية التي هزت العالم في 2023، بحسب موقع digital trends:

منافسة كبيرة لـChatGPT’s

جرى إطلاق برنامج الدردشة الآلية المجاني من ChatGPT OpenAI في البداية في نوفمبر 2022 ولكنها بدأت بالفعل في النمو خلال الأشهر القليلة الأولى من العام.

وفي فبراير، بعد بضعة أشهر من طرح شات جي بي تي للعامة، ردت غوغل بإطلاق برنامج الدردشة الآلي "بارد"، وبعد ذلك بيوم واحد فقط، كشفت مايكروسوفت عن محاولتها الخاصة باستخدام بينغ شات، لتشتعل منافسة كبيرة بين شركات التكنولوجيا العملاقة في المجال.

GPT-4 يحدث ضجة

عندما جرى إطلاق ChatGPT كان مدعوماً بنموذج لغة كبير يسمي GPT 3.5.

وكان يملك قدرات كبيرة للغاية ولكن كان به بعض القيود، مثل القدرة على أخذ النص فقط كطريقة إدخال. لقد تغير الكثير من ذلك مع ظهور جي بي تي 4 الذي تم طرحه للعامة في شهر مارس.

وقال المطورون، إن GPT-4 الجديد كان أفضل بثلاث طرق رئيسية: الإبداع، والإدخال المرئي، والسياق الأطول.

على سبيل المثال، يمكن لشات جي بي تي 4 استخدام الصور كمدخلات ويمكنه أيضاً التعاون مع المستخدمين في المشاريع الإبداعية مثل الموسيقى والسيناريوهات والأدب.

وصل ChatGPT بالإنترنت

عندما جرى إطلاق ChatGPT لأول مرة، اعتمد على كنزه الهائل من بيانات التدريب للمساعدة في تقديم الإجابات للمستخدمين. لكن المشكلة في ذلك هي أنه لا يمكنه البقاء محدثاً وكان قليل الفائدة إذا أراد شخص ما استخدامه لإجراء حجز في مطعم أو العثور على رابط لشراء منتج.

لكن كل ذلك تغير عندما أعلنت OpenAI عن قائمة من المكونات الإضافية التي من شأنها أن تساعد ChatGPT الإضافية التي يمكنها الاتصال بالإنترنت. وفجأة، تم فتح طريقة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز الأمور.

كما أدى التغيير أيضاً إلى تحديث وتوسيع ما يمكن أن يفعله برنامج الدردشة الآلي مقارنة بما كان عليه من قبل. من حيث القدرة والفائدة.

العالم الأكاديمي والذكاء الاصطناعي

نظراً لمدى سرعة ظهور الذكاء الاصطناعي على الساحة، تعذر على الكثيرين فهم كيف يعمل كل شيء.

لكن هذا النقص في المعرفة كان له عواقب حقيقية على الطلاب في جامعة تكساس إيه آند إم للتجارة عندما قام أحد الأساتذة بطرد الفصل بأكمله لأنه يبدو أنهم استخدموا ChatGPT لكتابه أوراقهم البحثية، على الرغم من عدم وجود دليل على قيام الطلاب بذلك بالفعل.

وظهرت المشكلة عندما نسخ الدكتور جاريد موم أوراق الطلاب ولصقها في ChatGPT ثم سأل روبوت الدردشة عما إذا كان بإمكانه إنشاء النص، فأجاب ChatGPT بالإيجاب، والمشكلة أن ChatGPT لا يستطيع اكتشاف الانتحال الأدبي بواسطة الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة.

هوليوود ضد الذكاء الاصطناعي

من الواضح الآن أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات لا تصدق، ولكن لهذا السبب بالضبط يشعر عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالقلق الشديد بشأنه.

على سبيل المثال، زعم أحد التقارير أن ما يصل إلى 300 مليون وظيفة يمكن أن يدمرها الذكاء الاصطناعي، وقد دفع هذا النوع من القلق كتاب هوليوود إلى التعبير عن مخاوفهم من أن يستبدلهم رؤساء الاستوديوهات في نهاية المطاف بالذكاء الاصطناعي.

وأضرب اتحاد رابطة الكتاب الأمريكيين لمدة خمسة أشهر تقريبًا بسبب القضية، بدءاً من مايو وحتى سبتمبر عندما حصل الكتاب في النهاية على تنازلات كبيرة من الاستوديوهات.

وتضمن الاتفاق عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة المواد أو إعادة كتابتها، وعدم إمكانية استخدام محتوى الكتّاب لتدريب الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير. لقد كان انتصاراً كبيراً للكتاب، ولكن نظراً للكيفية التي يستمر بها تطوير الذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو الصدام الأخير بين الذكاء الاصطناعي والأشخاص الذين يؤثر عليهم.