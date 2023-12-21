تكنولوجيا: مبيعات Sony PlayStation 5 تتجاوز الـ 50 مليونًا عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني أنها باعت 50 مليون وحدة من جهاز PlayStation 5 على مستوى العالم منذ ان تم الاطلاق.

وأعلنت الشركة عن 10 ملايين علامة مبيعات في يوليو 2021، في 8 أشهر من الإطلاق، مما يجعله أسرع PlayStation مبيعًا على الإطلاق.

ووصلت المبيعات إلى 30 مليونًا في ديسمبر 2022، و 40 مليونًا في يوليو. وبهذا، فقد أضافت 10 ملايين في أقل من 5 أشهر.

ومع نمو مبيعات PlayStation بنسبة 65% إلى 22.5 مليون وحدة هذا العام، يجب أن تكون سوني على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في شحن 25 مليون وحدة بحلول مارس 2024.

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