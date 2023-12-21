علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مبيعات Sony PlayStation 5 تتجاوز الـ 50 مليونًا عالميًا

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني أنها باعت 50 مليون وحدة من جهاز PlayStation 5 على مستوى العالم منذ ان تم الاطلاق.

وأعلنت الشركة عن 10 ملايين علامة مبيعات في يوليو 2021، في 8 أشهر من الإطلاق، مما يجعله أسرع PlayStation مبيعًا على الإطلاق.

ووصلت المبيعات إلى 30 مليونًا في ديسمبر 2022، و 40 مليونًا في يوليو. وبهذا، فقد أضافت 10 ملايين في أقل من 5 أشهر.

ومع نمو مبيعات PlayStation بنسبة 65% إلى 22.5 مليون وحدة هذا العام، يجب أن تكون سوني على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في شحن 25 مليون وحدة بحلول مارس 2024.

المصدر

اعلان


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا