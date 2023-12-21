شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تخفض أكثر من 200 وظيفة فى الجولة الخامسة من تسريح العمال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة إنتل العملاقة للرقائق المزيد من الوظائف، بتسريح 235 موظفًا وهذه هي الجولة الخامسة من تخفيضات الوظائف التى أعلنتها الشركة هذا العام، وسط توقعات بمزيد من فقدان الوظائف في الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا في عام 2024.

وفي الإيداعات التنظيمية المقدمة إلى الولاية، قالت إنتل إنها تخطط لتسريح 235 موظفًا في منشأة البحث والتطوير التابعة لها في فولسوم (مقاطعة ساكرامنتو).

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح من العمل فى 31 ديسمبر وتتم على مدى أسبوعين، ونقل عن متحدث باسم الشركة قوله: "تعمل إنتل على تسريع استراتيجيتها مع خفض التكاليف من خلال مبادرات متعددة، بما في ذلك بعض التخفيضات في أماكن العمل الخاصة بالأعمال والوظائف فى جميع أنحاء الشركة".

وأضاف المتحدث أنه قد تكون هناك تخفيضات إضافية في عام 2024، ففي الجولات السابقة من تسريح العمال، ألغت شركة إنتل 549 وظيفة في حرمها الجامعى فى فولسوم، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالى الموظفين.

وتم استخدام حرم Intel Folsom في مجموعة متنوعة من أنشطة البحث والتطوير، بما في ذلك تطوير محركات أقراص SSD ومعالجات الرسومات والبرمجيات ومجموعات الشرائح.

وتشير التقارير إلى أن شركة أشباه الموصلات الرئيسية قد تقوم بتسريح ما يصل إلى 20 في المائة من الموظفين في أقسام الحوسبة ومركز البيانات التابعة لعملائها.

فى العام الماضي، أعلنت إنتل عن هدفها المتمثل فى خفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، من خلال تسريح العمال وخفض ساعات العمل واحتمال بيع الأقسام. توظف شركة تصنيع الرقائق حاليًا أكثر من 13000 شخص فى جميع أنحاء كاليفورنيا.

وقالت الشركة المصنعة للرقائق إنها تخطط لخفض قوتها العاملة لخفض التكاليف أثناء التنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات.