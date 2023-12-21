تكنولوجيا: هاتف Honor 90 GT ينطلق رسمياً بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسمياً عن هاتف Honor 90 GT الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام.

يتميز هاتف Honor 90 GT بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1200 في 2664 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تعتيم 3840Hz PWM، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويدعم Honor 90 GT رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرابايت.

كما ينطلق Honor 90 GT بواجهة MagicOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويتوفر هذا الإصدار بإختيارات ألوان تشمل اللون الأزرق، والأسود وأيضاً اللون الذهبي بسعر يبدأ من 365 دولار، على أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني في 26 من ديسمبر.

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