تكنولوجيا: Honor تطلق جهاز Honor Tablet 9 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor في الحدث اليوم عن جهاز Honor Tablet 9 اللوحي الذي يأتي بشاشة لا تعكس الضوء، ورقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1 بسعر يبدأ من 223 دولار تقريباً.

يتميز جهاز Honor Tablet 9 اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nit، وتتميز الشاشة أيضاً بتصميم معتم بنسبة 98%.

كما تؤكد Honor على أن الجهاز يدعم معايير “TÜV Rheinland” لذا تنخفض الومضات في الشاشة، مع نسبة أقل من تأثير الإضاءة الزرقاء، ودون إنعكاس للضوء.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم معدني نحيف بسماكة 6.96 مم، ووزن 555 جرام، أو 559 جرام في نموذج “Soft Light”، كما تقدم الشركة الجهاز اللوحي بثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأبيض إلى جانب اللون الرمادي.

ويدعم الجهاز اللوحي رقاقة Snapdragon 6 Gen 1، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً يأتي Honor Tablet 9 بنموذج مخصص يحاكي الورق يعرف بنموذج “Soft Light” والذي تدعم الشاشة فيه الكتابة والرسم عبر قلم stylus، كما يدعم تطبيق Notes الخاص بالشركة الإملاء الصوتي الذي يتحول إلى نصوص مع قوالب للرسم.

ويضم الجهاز اثنان من الميكروفونات، وعدد 8 من المكبرات الصوتية لتجربة صوتية مذهلة، مع خوارزمية مطورة من الشركة لتحسين جودة الصوتيات.

كما يدعم Honor Tablet 9 بطارية بقدرة 8300 mAh ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وينطلق الجهاز بواجهة MagicOS 7.2 ونظام تشغيل Android 13.

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