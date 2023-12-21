تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاشة ViewFinity S9 الجديدة بتصميم فائق الإتساع ومستشعر للإضاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري سامسونج شاشة ViewFinity S95UC اليوم بتصميم فائق الإتساع، ومعدل تحديث 120 Hz، ومستشعر للإضاءة المحيطة بالشاشة.

تتميز شاشة ViewFinity S95UC الجديدة من سامسونج بحجم 49 إنش، وأبعاد 32:9، ودقة عرض 5120 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تتميز الشاشة بإنحناء 1000R.

ويأتي هذا الإصدار بحامل مدمج بتصميم محسن مع تقنية إستشعار الإضاءة المحيطة الذي يدعم ضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي مع حرارة الألوان من بين مميزات أخرى.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 350 nit، كما تنطلق بمعايير “VESA DisplayHDR 400″، وتباين 3000:1، أيضاً تدعم تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 92%، وبمعايير sRGB بنسبة 115%، وتتميز ViewFinity S95UC بإستجابة سريعة عند 5 مللي ثانية GtG.

وفي الإتصال تضم الشاشة DisplayPort 1.4، وHDMI 2.0، ومنفذ USB C لدعم إتصال ملحقات بالشاشة، مع دعم نمط DisplayPort Alt، ويمكن للشاشة شحن أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية بقدرة 90 W، كما تقدم سامسونج 3 من منافذ USB، مع مفتاح KVM.

كما تأتي الشاشة بنظام صوتيات يضم مكبرات صوتية بنظام ستريو وقدرة 5W، وتأتي الشاشة بمستشعر للإضاءة المحيطة، وحامل للشاشة يدعم ضبط إرتفاع وتدوير الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بسعر 1142 دولار.

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