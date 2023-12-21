شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تكشف عن صور لهالة جليدية التقطت فى بافاريا تشبه مشهد من فيلم Frozen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن لقطة لكنيسة بالقرب من فوسن في بافاريا محاطة بـ "هالات الجليد" تشبه إلى حد كبير إحدى لقطات فيلم Frozen الشهير، وهي ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء، ويمكن أن تتراوح الأشكال من الحلقات إلى الأقواس وحتى البقع في السماء، هذه الصورة نادرة، بحسب وكالة ناسا، لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو المشهد وكأنه من فيلم ديزني Frozen، حيث تمارس نجمته سحرها لتجميد منطقة خلابة فى جنوب ألمانيا.



فيلم Frozen

تم التقاط مشهد الشتاء المثالي في وقت سابق من هذا الشهر من جانب المصور الألماني باستيان فيرنر، الذي كان يلتقط صورا بالقرب من الكنيسة، ونشره على حسابه على موقع Instagram، ووصفه بأنه "فكرة مثالية" و"نادرة جدًا".

قال المصور الألماني: "كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي في نهاية جلسة التصوير في سانت كولمان"، مضيفا "كان هناك 60-70 سم من الثلج بجوار الكنيسة".



هالة جليدية

وأعرب عن سعادته باللقطة، "لقد واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئًا كهذا!"، واختارت وكالة ناسا الصورة لموقعها الإلكتروني لصورة اليوم لعلم الفلك (APOD)، والذي يقوم بتحميل صورة جديدة للجمهور يوميًا.

ووصفتها وكالة الفضاء بأنها "واحدة من أعظم المشاهد" ووصفت العلم وراء تشكيل أقواس السماء غير العادية.