شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطرح ميزة لمشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة.. إليك ما تعنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح تطبيق واتساب ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من مشاركة تحديثات الحالة بسهولة، وفقًا لـ WABetaInfo، يطلق تطبيق المراسلة الفورية ميزة لمشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة.

هذه الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت إصدار التحديث 2.24.1.4 لاستخدام الميزة، حيث يتمتع بعض مختبري الإصدار التجريبي الآن بإمكانية الوصول إلى آخر تحديث للتطبيق، والذي يقدم إمكانية مشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة.

ويتيح هذا التحسين للمستخدمين مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل النصية والصوتية عبر تحديثات الحالة.

ويمثل هذا تقدمًا ملحوظًا في مجال الاتصال، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع جهات الاتصال الخاصة بهم بطريقة أكثر ديناميكية وتعبيرًا من أجهزتهم المصاحبة.

كذلك تتيح المرونة في مشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة للمستخدمين إمكانية اختيار الجهاز الذي يناسب متطلباتهم في أي لحظة معينة، حيث تضمن هذه الوظيفة أن يتمكن المستخدمون من إبقاء جهات الاتصال الخاصة بهم مطلعة ومتفاعلة بسهولة من خلال تحديثات الحالة، بعيدًا عن القيود المرتبطة عادةً بالوضع المرافق.

وكان تطبيق واتساب قد كشف عن ميزة جديدة لتصفية الدردشة، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم محادثاتهم وفقًا لتفضيلاتهم، وكما أوضح WABetaInfo، يتضمن تطبيق المراسلة الآن ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف محادثاتهم باستخدام المرشحات المحددة، تخضع الميزة حاليًا للاختبار مع مجموعة محدودة من مختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة لجميع المستخدمين في المستقبل القريب.