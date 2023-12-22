شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطرح ميزة لمشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة.. إليك ما تعنيه والان مع تفاصيل الخبر
ويتيح هذا التحسين للمستخدمين مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل النصية والصوتية عبر تحديثات الحالة.
ويمثل هذا تقدمًا ملحوظًا في مجال الاتصال، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع جهات الاتصال الخاصة بهم بطريقة أكثر ديناميكية وتعبيرًا من أجهزتهم المصاحبة.
كذلك تتيح المرونة في مشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المصاحبة للمستخدمين إمكانية اختيار الجهاز الذي يناسب متطلباتهم في أي لحظة معينة، حيث تضمن هذه الوظيفة أن يتمكن المستخدمون من إبقاء جهات الاتصال الخاصة بهم مطلعة ومتفاعلة بسهولة من خلال تحديثات الحالة، بعيدًا عن القيود المرتبطة عادةً بالوضع المرافق.
وكان تطبيق واتساب قد كشف عن ميزة جديدة لتصفية الدردشة، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم محادثاتهم وفقًا لتفضيلاتهم، وكما أوضح WABetaInfo، يتضمن تطبيق المراسلة الآن ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف محادثاتهم باستخدام المرشحات المحددة، تخضع الميزة حاليًا للاختبار مع مجموعة محدودة من مختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة لجميع المستخدمين في المستقبل القريب.
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