شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على جوجل.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرمت محكمة روسية شركة جوجل (حوالي 50.84 مليون دولار) لفشلها فى حذف المعلومات المزيفة والمحظورة المزعومة، خاصة فيما يتعلق بالصراع فى أوكرانيا.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد تم فرض الغرامة بسبب فشل جوجل فى إزالة "المحتوى المتطرف" وتوزيع ما تسميه روسيا "دعاية المثليين"، وتم احتساب الغرامة كنسبة من مبيعات Google السنوية في روسيا.

وفي نوفمبر من هذا العام، فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة جوجل لفشلها في تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.

تم تغريم شركة جوجل بمبلغ 15 مليون روبل (حوالي 164200 دولار) بعد أن رفضت الشركة تخزين البيانات الشخصية عن المواطنين الروس داخل البلاد.

تم تغريم جوجل سابقًا بنفس التهم في أغسطس 2021 ويونيو 2022، كما أُمرت جوجل أيضًا بدفع غرامة قدرها (حوالي 32800 دولار) في أغسطس لفشلها في حذف المعلومات الكاذبة المزعومة حول الصراع في أوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت روسيا على خلاف مع شركات التكنولوجيا - بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب التابعة لشركة ميتا - حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي.

كان موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل هدفًا لغضب الدولة الروسية، ومع ذلك، اختارت البلاد عدم حظره، وفي الوقت نفسه، يتم حظر شركات مثل تويتر والمنصات المملوكة لشركة ميتا في البلاد.